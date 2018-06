El mateix escull de sempre

La història del Sant Andreu hauria estat molt diferent sense Japón Sevilla a Lugo (1992), sense Sureda Cuenca i González Fuertes al Narcís Sala i a Ponferrada (2010), o sense Ramos Rodríguez al Miniestadi (2010). El club, mutilat pels problemes econòmics i per gestions deficients com molts equips en el futbol modest, també ha tingut sempre un rival a afegir quan ha estat a un pas de pujar de categoria: l’arbitratge. Diumenge passat es va apuntar a la llista el col·legiat de Tenerife Velázquez Rodríguez amb un penal i expulsió més que discutible de Carroza que va fer anar en orris l’excel·lent curs del subcampió del grup català de tercera divisió. Amb empat a un en la tornada i en l’eliminatòria global, el Sant Andreu va quedar eliminat de la segona fase de l’ascens a segona B. I ho va fer, un cop més, molt enfadat amb el jutge.

La desgràcia del Sant Andreu en les fases d’ascens sempre ha estat molt vinculada als arbitratges, que en els últims metres sempre s’han decidit per errar en favor del rival. Penal sobre Nolito va xiular Ramos Rodríguez al Miniestadi en l’eliminatòria final per pujar a segona A l’any 2010 quan el davanter del Barça es va llençar a la piscina. Aquell gol va donar l’ascens al Barça B. Divuit anys abans, en canvi, José Japón Sevilla va expulsar Ramón Calderé perquè va considerar que simulava un contacte molt clar dins l’àrea que hauria aplanat el camí per a l’ascens a segona A si s’hagués jutjat correctament. Diumenge passat, es va repetir la història en una agafada pels pantalons de Carroza a un rival fora de l’àrea que l’àrbitre va donar com a penal i expulsió. “Les imatges parlen millor del que pugui dir”, admet l’entrenador quadribarrat, Mikel Azparren, que hi afegeix: “Poc abans, el porter colpeja Josu en una sortida i l’àrbitre no assenyala res. Estem dolguts per la crueltat de tot plegat.” El president, Manuel Camino, va anar més enllà: “Denunciarem l’arbitratge. Exigirem una investigació per esbrinar si obeeix ordres d’algú”, va dir a La Xarxa.