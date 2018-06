L’inici d’una nova etapa

El Nàstic deixa enrere l’etapa de Promoesport i inicia un nou camí. El club grana va anunciar ahir que Arnal Llibert Conde en serà el nou director esportiu –va signar per tres temporades– i ocuparà el lloc deixat per Emilio Viqueira, destituït a tres jornades del final de la lliga paral·lelament a la substitució de Nano Rivas per José Antonio Gordillo a la banqueta. Aquells moviments, sota les regnes del consell d’administració, amb el president, Josep Maria Andreu, al capdavant i ja amb Promoesport apartat, van ser el pròleg de la nova etapa i l’arribada del director esportiu n’és el primer capítol. Així, Andreu Gordillo –home de la confiança del president i incorporat per la seva identificació amb el club– i Arnal Llibert, avalat per Gordillo, amb el qual va coincidir el curs passat al Llevant, formaran el nou triumvirat sobre el qual pivotarà el club d’ara endavant.

El garrotxí Arnal Llibert Conde Carbó, de 37 anys, va tenir una llarga carrera com a futbolista, amb molts equips catalans i espanyols –l’Espanyol B, el Leganés, l’Elx, el Lleida, el Racing de Ferrol, el Còrdova, el Sant Andreu, el Girona, el Sabadell, l’Olot, l’Alcorcón i el Manlleu–, a més de jugar a les lligues de Xipre, Malta i l’Índia. Va penjar les botes el 2016 i des de llavors ha treballat en la secretaria tècnica del Llevant, amb el qual ha acabat ara la vinculació, i ha estat el delegat a Catalunya de l’Associació de Futbolistes Espanyols. Al Ciutat de València, Arnal Llibert va treballar amb José Antonio Gordillo, que formava part del cos tècnic. L’exjugador grana Lluís Codina era un dels candidats a ocupar la direcció esportiva del club grana, per a la qual es buscava un perfil conegut.

El nou director esportiu, que serà presentat oficialment aquest matí, va fer ahir una primera valoració a les xarxes socials del club: “Estic davant un repte emocionant pel qual treballaré amb professionalitat per tornar a il·lusionar l’afició amb un projecte ambiciós.”