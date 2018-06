Quilòmetres a la davantera

El Reus no ha trigat gens ni mica a estrenar-se en el mercat de fitxatges i ho ha fet en la posició més sensible de tota la plantilla. Lluny d’esperar-se per agafar algun excedent de primera divisió o algun jugador rebotat d’un altre equip de segona, els roig-i-negres han optat per un davanter centre, Miguel Linares, ariet de 35 anys amb una experiència de més de dos-cents partits a segona divisió. El veterà punta ja ha acordat tots els termes del contracte amb l’entitat roig-i-negra però encara no ha signat: ho farà dimarts un cop passi la revisió mèdica pertinent.

D’aquesta manera, el Reus s’endú un dels homes gol més contrastats de tota la segona divisió en els últims anys. Linares ha disputat les últimes nou temporades a la categoria, exceptuant un parèntesi d’un curs amb l’Oviedo a segona B. Des de la seva tornada el 2015, ha tingut un rendiment creixent amb 6, 8 i 10 gols en les darreres tres temporades de manera consecutiva. Així, el Reus aporta competència a la zona atacant després de la marxa de Máyor i d’Edgar Hernández. Linares competirà per un lloc a l’onze amb un altre jugador contrastat a les àrees, com és Dejan Lekic que el curs passat va anotar vuit gols en trenta enfrontaments.