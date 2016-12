El somni global del Vic

La final de la copa Intercontinental que ha provocat més rebombori dels últims anys s'escenifica avui a l'Olímpic de Vic entre l'equip amfitrió i el Club Atlético Huracán de Buenos Aires (20.30h / Esport 3). El conjunt osonenc, favorit perquè juga a casa i per la seva trajectòria exemplar en els últims mesos –11 partits sense perdre en l'Ok Lliga–, hi ha accedit com a subcampió de la lliga europea 2014-2015 perquè el Barça se'n va autodescartar per jugar la final, mentre que l'Huracán va ser el campió d'Amèrica del Sud del 2015. La final, evidentment, va tard, i s'hauria d'haver jugat la temporada passada. L'actual campió d'Europa és el Benfica i el millor equip sud-americà ha estat l'Andes Talleres de Mendoza –l'amfitrió–, que va consumar el doblet masculí i femení ara fa uns dies. L'Huracán va acabar quart. La final serà la segona que afronta l'equip de Buenos Aires després que hagués perdut contra el Liceo el 2012.

El fet que la CERS no hagi reconegut aquesta Intercontinental 2015 perquè entén que no compleix el reglament perquè tècnicament està fora de termini, perquè l'hauria de jugar el Barça i perquè, bàsicament, no els han ni demanat permís, hi ha afegit morbositat i un cert ressò mediàtic. Però la Federació Internacional (FIRS), que és la que talla el bacallà de veritat en una competició que traspassa la jurisdicció europea, sí que li ha atorgat l'oficialitat necessària. La federació espanyola s'ha posat al costat del Vic i de la FIRS. Carmelo Paniagua, president de la federació, també és director d'imatge i protocol de la FIRS.

La copa Intercontinental és una competició intermitent que s'ha deixat de disputar uns quants anys, deixada de la mà de Déu. El darrer campió és el Barça (2014), que va derrotar al Palau el Petroleros de Mendoza. L'altre equip català que la va conquerir va ser el Reus (2010), que també va guanyar el Petroleros; en les dues ocasions, l'equip català va pagar el bitllet als sud-americans i es van entendre per jugar a partit únic a les respectives pistes catalanes. El Barça demanava en aquesta ocasió la implicació dels organismes internacionals, però no va trobar la resposta que pretenia i hi va renunciar. Sigui com sigui, el Vic, que va demanar permís a la FIRS en qualitat de subcampió europeu, té l'oportunitat d'inscriure per primer cop el seu nom en el palmarès de la competició i convertir-se en el tercer equip català que l'obté. Un altre equip de l'Ok Lliga que l'ha guanyada és el Liceo, que, igual que el Barça, lidera el palmarès amb cinc títols.

El jugador més conegut a Catalunya de l'Huracán és Pablo Cabañuz, que va jugar a l'Ok Lliga amb l'Alcoi. El seu tècnic és Fabián Ramos, que ha convocat els porters Gastón Antolín i Matías Gigliotti, els defenses Pablo Cabañuz, Sebastián Fernández Viña, Emmanuel Cordamo i Juan Pablo Glaría i els davanters Eduardo Barreiro Arias –capità–, Matías Dengra, Martín Ginestar i Sebastián Duhalde. Dimarts van jugar un amistós contra el Manlleu i el van derrotar per 8-7. Els gols els van fer Dengra (2) –el jugador més perillós de cara a porteria i amb àmplia experiència–, Barreiro, Duhalde, Cordamo, Cabañuz, Glaria i Ginestar.