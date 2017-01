Renaixença portuguesa

Els equips portuguesos d'hoquei sobre patins van celebrar el 2016 un doblet europeu, el segon de la seva història, que no guanyaven des de feia 25 anys. El Benfica va alçar la lliga europea superant en la final l'Oliveirense (3-5) en un duel fratricida i eliminant abans el Barça Lassa en la semifinal, mentre que el Barcelos, un històric reviscolat que ha recuperat prestigi, va batre per 5-3 el sorprenent Cafès Novell Vilafranca en la final de la copa de la CERS. Els darrers equips lusitans que havien obtingut el ple europeu havien estat el 1991 precisament el Barcelos, aixecant la copa d'Europa, i el Benfica, que va guanyar la CERS. És a dir, els dos mateixos conjunts però amb els papers intercanviats.

A les files del Benfica van tenir un paper fonamental tres jugadors catalans, el porter Guillem Trabal i els davanters Jordi Adroher i Marc Torra, que només va jugar un any a la capital lusitana i ara forma part del Reus La Fira. El torderenc ha guanyat les tres últims lligues europees seguides, perquè les dues anteriors les havia conquerides amb el Barça. Adroher, per la seva banda, triomfa plenament a les files del Benfica després d'haver delectat també els aficionats italians del Breganze.

El curs passat, el gironí va ser el màxim golejador de la lliga portuguesa, que es caracteritza per la seva vocació ofensiva i a la qual aquest curs hi han aterrat un bon grapat de jugadors catalans de primer nivell atrets per la competitivitat i, sobretot, pel poder adquisitiu dels clubs. Aquesta temporada, l'hàbil i elèctric Adroher confirma el seu pes en l'equip de Lisboa i ja ha marcat 21 gols en les deu primeres jornades del campionat. Només el supera el seu company d'equip João Rodrigues (24). El tercer màxim golejador del campionat també forma part del Benfica –una prova més del poder del vigent campió continental– i és l'argentí Carlos Nicolía (17), el cervell del conjunt portuguès i un dels millors jugadors del planeta. No en va, és una peça fonamental en la selecció argentina, l'actual campiona del món.