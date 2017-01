El Barça es referma en el lideratge a còpia de gols

La segona volta de l'OK Lliga va començar per al Barça igual com va acabar la primera: amb triomf. Els blaugrana segueixen ferms al capdavant de la competició i ahir van sumar el tercer triomf consecutiu, que, combinat amb l'empat del Vic, fa que la distància amb els perseguidors –el Reus i el mateix Vic– sigui de set punts. Van fer un partit molt complet ahir els de Ricard Muñoz, tant en defensa com en atac, i van atropellar un Moritz Vendrell que en cap moment va fer la sensació de poder plantar cara com ho havia fet en la primera jornada de lliga al seu pavelló.

Va començar amb molta força el Barça, que va trobar el camí del gol ben aviat mitjançant una canonada de Marc Gual. Els blaugrana es van mostrar molt ferms en defensa i van permetre poques opcions de rematada als vendrellencs, que, a més, van veure com Sergio Fernández es feia gran sota els pals de la porteria local. El blaugrana va fer una magnífica actuació. El Barça se sentia còmode amb el marcador a favor i va disposar de diverses oportunitats per eixamplar distàncies. Va ser Lucas Ordóñez, de penal, que va fer el 2-0 i va poder batre Roger Molina, que abans havia aturat un penal i una falta directa.

En la represa, un minut magnífic del Barça va liquidar el Vendrell. Panadero i Pablo Álvarez van fer el tercer i el quart gols dels locals, que no van abaixar el ritme. També Sergio Fernández, sota pals, va aturar les ocasions que van tenir els del Baix Penedès. I, a les acaballes, Edu Lamas va posar la cirereta.