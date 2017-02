El campió juga l'últim partit

El sorteig de la copa que es va fer ahir a Alcobendas va determinar que el Barça Lassa, el campió, disputi l'últim partit dels quarts de final el divendres 24 a la nit contra el CP Voltregà. La competició s'iniciarà el dijous 23 a la tarda amb l'enfrontament entre el CP Vic, el subcampió de l'any passat, i el Moritz Vendrell. Tancarà la primera jornada el partit entre el Reus Deportiu La Fira i el Reicomsa Alcobendas, que és l'amfitrió. La segona jornada, el divendres 24, s'iniciarà amb el partit entre el Liceo i el Lloret Vila Esportiva, i per tancar la fase de quarts es jugarà el Barça-Voltregà. El dissabte 25 es disputaran les dues semifinals i el diumenge 26 la gran final. Els horaris dels partits encara no estan definits, en espera del que decideixin les televisions. Durant el sorteig es va anunciar que els set partits es podran veure en directe per televisió, i que es podran seguir per Esport3, Teledeporte, La Xarxa TV i pel canal d'internet OK Liga TV.

Els sis equips catalans que disputaran la copa i l'amfitrió, l'Alcobendas, van tenir representació en el sorteig i només en va ser absent el conjunt gallec del Liceo. Entre les autoritats van fer parlaments el president de la Federació Espanyola de Patinatge, Carmelo Paniagua, que va destacar l'esforç que ha fet la ciutat madrilenya per ser la seu de la competició. El director general de Joventut i Esport de la Comunitat de Madrid, Pablo Salazar, va destacar el pes que té l'esport en la societat i l'economia, i l'alcalde d'Alcobendas, Ignacio García, es va mostrar molt content que la ciutat sigui l'escenari de la copa.

Aquesta serà la cinquena vegada que el títol de copa es decideix a la localitat d'Alcobendas. La primera va ser el 1979 i s'hi va jugar només la final, un fet que es va repetir el 1990. El 1997 ja s'hi va disputar una fase final entre quatre equips, i el 1999 es va estrenar el format actual de quarts de final de vuit equips que tant èxit ha tingut.