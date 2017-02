Empat espectacular

El Vic en farà prou amb un empat a Lodi en la darrera jornada de la lliga europea per passar a quarts. Això és gràcies al treballat punt aconseguit ahir contra el campió d'Europa, el Benfica, en un partit d'hoquei total, tot un espectacle per als aficionats, que van gaudir de valent. En el minut 3 Ordeig va inaugurar la golejada gràcies a una passada de Burgaya que el va deixar sol dins l'àrea perquè marqués a la mitja volta per l'escaire. Dos minuts després Bancells va assistir Burgaya, que davant del porter va aixecar la bola, va fer uns tocs i la va clavar a la porteria de Trabal, un gol a l'abast de pocs. El Vic encara en faria dos més gràcies a Cristian i Bancells, tots dos de penal a l'escaire dret de Trabal. El Benfica va posar-se les piles i va pressionar el Vic, però una bona defensa i un Camps esplèndid mantenien la porteria a zero i això permetia als vigatans seguir generant ocasions en un partit boig ple d'anades i vingudes. A dos segons del descans el Benfica va trobar la sort quan João Rodrigues va batre Camps en el rebuig d'una falta.

En el segon temps va seguir la bogeria d'ocasions a banda i banda. El Vic va ser incapaç de superar Diogo Almeida, que havia entrat en lloc de Trabal, i va salvar el seu equip una vegada rere l'altra davant un Vic que no parava de generar ocasions, encara que sense prou encert. En el minut 32 Diogo Rafael va assistir João Rodrigues, que a la mitja volta va clavar la bola a l'escaire, i sis minuts més tard, Rafael va disparar un obús a la porteria de Camps per fer el 4-3. El partit estava calent i una blava a Presas va permetre a Adroher empatar de falta directa. A partir d'aquí molts nervis i més ocasions: Casas va tenir la falta directa, però Almeida la va desfer amb una doble aturada, i a dos minuts del final Camps va salvar el Vic en un un contra un. En l'últim minut una rebequeria de Rafael va deixar el Benfica amb dos homes menys, però el Vic no ho va aprofitar.