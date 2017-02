Els quarts, al punt del caramel

La lluita entre el Vic i el Lodi per decidir el segon equip del grup A que accedirà als quarts de final de la lliga europea probablement de més nivell, o almenys la més cara dels últims anys, i la resolució de l'ordre del grup B entre el Barça Lassa, que té tots els números per acabar primer i, el Porto, que necessita un miracle per evitar el segon lloc, són els temes pendents per al dia 18 en la sisena i darrera jornada de la primera fase. Ja hi ha un emparellament configurat de quarts, que és el Benfica-Liceo. El conjunt portuguès és el vigent campió i tindrà l'avantatge de jugar a casa la tornada. Dos encreuaments més estan cantats si no hi ha cap daltabaix: el Reus-Porto i el Barça-Forte del Marmi. L'Oliveirense de Jordi Bargalló, Xevi Puigbí i Jepi Selva, darrer finalista, ha acabat primer del grup D (5/5) i s'enfrontarà o bé amb el Vic o bé amb el Lodi, que es disputen el segon lloc del grup A. Els quarts s'escenificaran l'11 de març i l'1 d'abril.

Fins i tot amb un empat a casa contra el feble Merinhac –en la primera jornada, els francesos, van esgarrapar un punt increïble a la pista del Porto, però ja no han sumat més–, els blaugrana –12 punts– acabarien primers de grup davant dels portuguesos –10 punts– gràcies a la millor diferència de gols, sempre suposant que els de Guillem Cabestany derrotessin el Bassano. El Barça va perdre al Dragão Caixa per 2-1 i va vèncer al Palau Blaugrana per 3-1.

El Reus La Fira ho ha fet tot perfecte (5/5) i això li permetrà, en principi, evitar el Barça, tot i que tindrà un emparellament duríssim contra un Porto assedegat que l'any passat va quedar fora en els quarts en un enfrontament contra l'Oliveirense.

El duel estrella de la sisena jornada, per tant, serà el Lodi-Vic. En la primera volta, l'enfrontament va acabar en taules (2-2). Federico Ambrosio, el màxim golejador de la lliga europea, va demostrar la seva qualitat a l'Olímpic de Vic i serà un dels elements que caldrà vigilar amb rigor. Els osonencs, però, estan acostumats a competir en partits transcendents contra els millors equips del món i esperen aprofitar la pressió que tindran els italians pel fet de jugar a casa. Dissabte, l'equip de Ferran Pujalte va fer una demostració de força quan estava fresc avançant-se per 4-0 contra el Benfica, però després es va haver de conformar amb un empat (4-4) que també és valuós i meritori. “Hem tingut bones sensacions de fluïdesa en el joc, hem sabut trobar espais i hem aconseguit un bon avantatge contra un dels grans d'Europa, però després ens ha faltat experiència. Tenim molts jugadors joves i ja els he dit que aquestes situacions ens han de servir per aprendre”, explica el tècnic del Vic, que té clar que, malgrat que les taules a la pista del Lodi els servirien perquè el Vic té un punt més, no poden especular: “Ens val l'empat, però hem d'anar a guanyar.”