Els tres primers defensen posicions i punts a casa

Els tres primers classificats de l'OK Lliga defensaran els punts en joc i les seves posicions davant la seva afició. El Barça Lassa, el líder, intentarà aconseguir una altra victòria per mantenir o si pot incrementar l'avantatge respecte als seus perseguidors, mentre que el Reus Deportiu La Fira i el CP Vic –que estan empatats a punts– lluitaran per no cedir punts i per la segona plaça.

Els blaugrana volen continuar invictes a casa contra un Voltregà que la temporada passada ja els va sorprendre i els va guanyar per 2-3. Els de Sant Hipòlit, cinquens, estan guanyant molts punts lluny del seu pavelló i intentaran tornar a sumar.

Els roig-i-negres estan en un bon moment de forma i en la lliga fa sis jornades que no perden. Davant seu tindran un Igualada Calaf Grup que vol situar-se a la zona mitjana i ha guanyat els dos darrers partits. En la lluita pel segon lloc també hi ha el Vic, que en aquesta jornada rep el Recam Làser Caldes. Els osonencs han empatat els dos últims partits i intentaran retrobar-se amb el triomf contra un Caldes que vol deixar de ser irregular.

En la zona mitjana de la taula el Lloret Vila Esportiva necessita tornar a guanyar –ha encaixat tres derrotes seguides–, i rep un Noia Freixenet que fa sis jornades que no perd i fora de casa és segur. L'ICG Software Lleida, que marca la permanència, té una visita complicada a la pista del Liceo, el quart. El Cafès Novell Vilafranca disputarà un duel a la zona de descens contra el Reicomsa Alcobendas, mentre que el Manlleu, que ocupa el darrer lloc, visita un Alcoi que està fort a casa. Demà es jugarà el partit entre el Moritz Vendrell i el Citylift Girona i serà retransmès per La Xarxa TV.