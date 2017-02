El Voltregà tomba el líder

El Voltregà va aconseguir una gran victòria al Palau Blaugrana i va derrotar el Barça Lassa per 2-3, i repeteix la gesta que ja va aconseguir la temporada passada, i pel mateix resultat. Els homes de Francesc Linares van fer un gran partit i primer van inaugurar el resultat i després van capgirar el partit quan perdien per 2-1. En els darrers minuts van saber aguantar la pressió dels blaugrana, que buscaven el gol de l'empat. El Barça va disposar d'ocasions, però no va estar encertat de cara a porteria. El conjunt de Ricard Muñoz va tenir les baixes de Lucas Ordóñez, amb molèsties a la cama dreta, i de Pablo Álvarez, amb molèsties a la cama esquerra.

Els de Sant Hipòlit es van avançar en el marcador amb un gol de Dani Rodríguez en el minut 10 de partit. Els blaugrana no van aprofitar un penal –bona aturada de Càndid Ballart– i només a dos minuts del descans Matías Pascual va empatar. A deu segons de la mitja part Gerard Teixidó va tenir una falta directa que tampoc va transformar.

En la segona meitat Sergi Panadero va posar el seu equip al davant i, poc després, Ignacio Alabart i Pau Bargalló van desaprofitar les seves faltes directes. Els osonencs van tornar a empatar en el minut 35 gràcies a Ignacio Alabart, que va aixecar la bola davant Aitor Egurrola. Uns segons després, Marc Gual va disposar d'un penal, però novament Càndid Ballart va fer una gran aturada. A cinc minuts del final va ser Aitor Egurrola qui va aturar una falta directa, però tres minuts després no va poder fer res davant una gran jugada personal de Gerard Teixidó, que va fer el 2-3. El Barça va buscar l'empat i en els darrers 30 segons va treure el porter i va jugar amb cinc homes de pista, però no va poder empatar i el Voltregà es va emportar la victòria.