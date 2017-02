El Palafrugell és el rei

El Palafrugell va guanyar ahir amb brillantor el títol de la copa Princesa contra el Sant Cugat superant-lo en la seva pròpia pista en una final intensa i ofensiva que es va resoldre en una gran segona part. El conjunt de Xavi Garcia va saber serrar les dents en els moments delicats i va aprofitar les oportunitats. Líder durant moltes jornades a la primera estatal i ara segon empatat a punts amb el primer, el Palafrugell arrodoneix una temporada històrica passi el que passi en la lluita que manté per pujar a l'OK Lliga, el segon gran repte del curs. El Sant Cugat, que celebra els 50 anys de la seva fundació, també seguirà lluitant per pujar a la màxima categoria.

El conjunt del Baix Empordà va colpejar primer amb un gol de Guillem Ribot, però el jugador del Sant Cugat Pau Gilabert, en dues ocasions, va posar per primera vegada al davant els de Joan Carles Vadillo. Rubén Ruiz, però, va restablir l'empat i, quan semblava que el primer temps s'acabaria en taules, Joan Farnés va fer el 3-2. Els del Baix Empordà van recórrer a l'èpica en el segon temps, quan es van quedar amb només dos jugadors de pista per dues blaves –Gerard Pujol i Xavi Aldrich– i no van encaixar cap gol. El Sant Cugat va tenir dues directes, però ni David Yepes ni Gilabert van trobar la fórmula per batre el porter Marcel Luzón. A més, quan els gironins van recuperar els seus homes, Ribot va marcar el gol de l'empat (3-3). Pujol va fallar una directa per una blava a Jordi Gabarra (36'), però el seu company Aldrich va clavar el 3-4. Pujol, a més, no va perdonar en la seva segona directa quan només faltaven dos minuts per al final i va sentenciar, consumant un parcial de 0-3 (3-5). El Sant Cugat es va buidar fins al final i la prova és que Farnés va fer el 4-5 a 12 segons del final.