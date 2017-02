Molt fort lluny de casa

El Voltregà va protagonitzar la sorpresa de la divuitena jornada de l'OK Lliga en guanyar el Barça, el líder, al Palau Blaugrana (2-3). Tot i que la temporada passada els de Sant Hipòlit també van superar els blaugrana a domicili, i pel mateix resultat, en aquesta campanya l'equip osonenc ha experimentat un canvi radical en els seus desplaçaments. El Voltregà ha sumat 22 punts en deu partits fora de casa, mentre que a l'Oliveras de la Riva n'ha aconseguit 11 en vuit jornades.

El tècnic de l'equip, Francesc Linares, explica que això és una cosa que van buscar a l'inici de la temporada. “Ens ho vam proposar”, diu, i comenta que no podien ser un equip tan diferent a fora i a casa com passava la campanya passada, en què van sumar 23 punts al seu pavelló i 15 en els desplaçaments. L'entrenador del Voltregà ho va voler canviar i ho ha aconseguit. És cert que al seu pavelló han deixat escapar punts inesperats, com les derrotes contra el Caldes i el Lloret, però totes dues van ser per la mínima (1-2) i lluitades. A domicili Francesc Linares està satisfet del que han fet, amb l'excepció del viatge a la Corunya, on van perdre per 5-0: “No hi vam ser en tot el partit”, assegura.

Un pas més en el canvi va ser la victòria de dissabte al Palau Blaugrana. L'entrenador del conjunt osonenc diu que tot va sortir com ho havien planificat. Van saber avançar-se, aguantar el Barça, allargar el partit i esperar el seu moment per donar el cop final, ja que el 2-3 va arribar quan faltaven dos minuts per a la fi. Tot i això, Francesc Linares també reconeix que podien haver perdut i que en els últims minuts els blaugrana haurien pogut empatar.

El Voltregà i el Barça es tornaran a veure les cares d'aquí a deu dies en els quarts de final de la copa, a Alcobendas. Francesc Linares diu que hi ha hagut especulacions sobre si ja ha mostrat totes les seves cartes, però diu que la lliga per a ell és una prioritat i que van anar al Palau amb tot i a buscar els tres punts. El tècnic del Voltregà és molt clar quan explica que el partit de copa serà totalment diferent, ja que, d'entrada, el Barça va tenir dissabte la baixa de dos davanters –Ordóñez i Álvarez–, i en la copa segurament jugaran. Linares comenta que podrà mostrar coses diferents en la copa i valora el punt favorable d'aquest triomf: “Som capaços de guanyar el Barça i a casa seva. Ens ha de fer creure més en nosaltres.”

Seguir el guió establert