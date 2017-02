Dos equips catalans als quarts de la lliga europea

El Vic no ha pogut superar la qualitat del Lodi (6-3), el líder de la lliga italiana, i ha quedat eliminat en la lliga europea d'hoquei sobre patins. Els transalpins acompanyen al Benfica, el campió del grup B, i jugaran davant de l'Oliveirense dels catalans Jordi Bargalló, Xevi Puigbí i Jepi Selva El Barça Lassa, per la seva banda, ha segellat contra el Merinhac francès (5-1) el primer lloc del grup B i s'enfrontarà al Forte dei Marmi, el segon classificat de la lliga italiana. El Reus La Fira, que ja era primer de grup C, ha perdut a la pista del l'Sporting (6-3) un partit intranscendent i el seu rival serà el temible Porto de Guillem Cabestany. L'altre duel el jugaran el Liceo i el Benfica, el vigent campió d'Europa. Les eliminatòries es jugaran els dies 11 de març i 1 d'abril.