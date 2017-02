El Vic queda fora de la final a quatre

El Vic no es va classificar per als quarts de final de la lliga europea en ser derrotat per 6-3 pel Lodi italià. Els osonencs van fer un bon inici de partit i es van situar amb un 0-2 en marcar en poc més d'un minut Cristian Rodríguez i Ordeig. Abans del descans, però, els italians van empatar i en la segona meitat es van distanciar en el marcador. Tres gols d'Ambrosio van avançar el Lodi i, tot i un gol de Llorca (5-3), els italians es van adjudicar el triomf.