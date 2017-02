El retorn als orígens

FC Barcelona

Com sempre, és el màxim favorit i ha recuperat la condició de vigent campió. Té el millor equip i la millor plantilla. L'any passat va superar els rivals amb molta solvència a partir d'una actitud defensiva encomiable en un grup de figures inculcada per Ricard Muñoz. La qualitat al davant és innata. L'ensopegada en l'OK Lliga contra el Voltregà el fa més perillós.

CP Vic

Campió tres vegades amb el format actual, sempre s'ha de tenir en compte en les travesses, malgrat que haurà d'haver digerit l'eliminació europea de dissabte a Lodi per ressorgir. Finalista l'any passat i campió el 2015, és un autèntic especialista. Ha descrit una trajectòria ascendent en la lliga –17 jornades sense perdre– i té un tècnic que les ha vist de tots colors. A la foto, Titi Roca recull amb una estelada a les espatlles el títol del 2015 a Blanes.

Reus Deportiu La Fira

Ja fa onze anys (Lloret 2006) que el Reus no aixeca la copa. L'any passat la va jugar a casa amb un equip de circumstàncies que va competir amb orgull, però enguany té un senyor equip capaç de plantar cara a qualsevol. Dels titubejos inicials ha passat a la solvència –és segon en l'OK Lliga i fa vuit partits que no perd– i a Europa s'ha mostrat intractable.

HC Liceo

Al Liceo se'l va descartar en la supercopa d'inici de curs, jugada a Reus, i la va guanyar trencant un malefici que el perseguia tot just l'any que hi arribava més alliberat a causa de la remodelació de l'equip arran de la marxa dels Bargalló. Els gallecs tampoc no tenen precisament un idil·li amb la copa, competició que es van endur per darrera vegada a Jerez el 2004. La falta de pressió els fa més perillosos, tot i que en la lliga ha guanyat només un dels últims set partits.

CP Voltregà

El Voltregà repeteix. S'ha revelat com un equip temible, sobretot a fora, que vol seguir reforçant aquesta qualitat a Alcobendas. Ha fet una primera volta de gran nivell i té una plantilla compensada que pot competir contra qualsevol. El seu triomf sonat al Palau li dona moral per enfrontar-se precisament amb el totpoderós Barça, capricis de l'esport. No ha perdut cap dels tres últims partits contra grans rivals com ara el Vic, el Barça i el Liceo: empat, triomf i empat.

Moritz Vendrell

Jordi Garcia es va perdre molt a pesar seu la copa l'any passat a Reus, la seva vila natal, com a tècnic del Vilafranca i enguany hi accedeix a la banqueta del Moritz Vendrell en un projecte nou que encara s'està coent, però amb el qual ja ha complert el primer objectiu tot i haver caigut en la CERS. Malgrat que ha pecat d'irregularitats, és un rival que ningú no vol per l'experiència dels seus jugadors. Va tallar a Lleida en una ratxa negativa de quatre partits sense vèncer.

Lloret Vila Esportiva

El Lloret ha fet un miracle mitjançant el tècnic Manel Barceló, el porter Ferran Serra i un grup de joves que han capgirat el destí en una primera volta per emmarcar. Té la mà trencada en partits travats, un valor afegit en la copa, i és perillós en la bola aturada amb Marc Grau d'estilet. En la lliga, però, fa cinc partits que no obté un triomf.

Reicomsa Alcobendas

Va començar la lliga pletòric, amb tres triomfs en tres partits, però s'ha anat apagant i ara mateix és penúltim, amb només un triomf en els últims sis partits. La copa li representa una il·lusió per l'excepcionalitat de la seva participació. Va ser semifinalista el 1998 a Blanes.