El miracle d'Alcobendas

El Vic va necessitar ahir sang, suor, llàgrimes i una persistència infinita per sobreviure contra el Moritz Vendrell i convertir-se en el primer semifinalista de la copa. Els osonencs, que a la mitja part dominaven per 1-0 gràcies a un gol de Burgaya, perdien per 2-4 quan faltaven només 2:14, i van empatar amb orgull amb dos gols de Cristian Rodríguez, el darrer, setze segons abans del so de la botzina. El millor Vendrell del curs es va quedar amb la mel a la boca després d'haver jugat una segona part pletòrica comandat per Marc Navarro i amb dos gols de Mitjans i dos de Rocasalbas. Però, cansat, li van sobrar dos minuts i va claudicar en la tanda de penals davant de la infal·libilitat del Vic, que va clavar els quatre que va intentar i que demà jugarà la segona semifinal (19 h) contra el Reus La Fira.

El Vic va sortir endollat, mossegant i robant moltes boles i finalitzant els atacs amb rapidesa i perill. Ordeig va robar la bola a Creus i Burgaya, pletòric en el primer tram del duel, la va clavar (1-0). Molina, però, es va fer un tip de treure xuts enverinats, sobretot d'Ordeig i del mateix Burgaya. El Moritz Vendrell va sortir fred, contemplatiu en defensa i tímid al davant. Rocasalbas i Ferrer van aconseguir per fi sobrepassar la primera línia de contenció de la defensa rival després de minuts infructuosos. L'únic dèficit del Vic era que s'estava carregant amb rapidesa de faltes. De fet, en el minut 14 n'acumulava set, una mitjana d'una cada dos minuts. De mica en mica, la dinàmica es va capgirar com un mitjó. L'entrada de Marc Navarro, el retrobament de Mitjans, que havia estat espès en el primers minuts i la inclusió al davant de dos jugadors elèctrics com Francesc Gil i Edu Fernández van permetre als penedesencs sortir de la cova. El Vic va acabar la primera part amb 8 faltes i el Vendrell en tenia 3.

La tendència de domini dels de Jordi Garcia es va accentuar en el segon temps. Amb Marc Navarro dominador, el Moritz va empatar amb un tret a la mitja volta dins del quadre de Mitjans després de rebre una bola interior precisament de Navarro. Casas va travar Navarro amb ingenuïtat quan marxava i va veure la blava. Rocasalbas, amb la seva serenor marca de la casa, va transformar la directa (1-2). Llorca també va veure la blava per una acció de nou amb l'omnipresent Navarro de protagonista. Camps, fonamental, va aturar la directa a Creus i també va evitar el gol de Rocasalbas en una altra directa arran de la desena falta d'equip. En la superioritat, però, Mitjans va enviar un obús que es va escolar per tot l'escaire (1-3). Una transició ràpida quan pitjor ho estava passant va fer possible el 2-3 del Vic amb un tir creuat de Presas. Però una pèrdua va deixar tot sol Rocasalbas, que va batre Camps aixecant la bola en un contraatac i marcant en tres tocs. Una genialitat (2-4). El Vic hi va creure quan Rodríguez va fer el 3-4 a 2:14 després d'una bona acció de Casas. Ell mateix va empatar en superioritat perquè Pujalte va substituir el porter per un jugador de pista en una bona circulació. La pròrroga va ser ensopida i cap dels dos equips va arriscar. El Moritz, tot i el cop moral, va aguantar amb 9 faltes. En els penals, el Vic va recuperar les constants vitals.