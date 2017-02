Triomf a la ruleta russa

Va jugar a la ruleta russa en els quarts de final però en va sortir victoriós. El Reus Deportiu La Fira va necessitar un gol d'or per derrotar el Reicomsa Alcobendas i classificar-se per a la semifinal, en què demà s'enfrontarà al Vic en duel clàssic de la copa. Els roig-i-negres van patir més de l'esperat per superar un conjunt amfitrió que els va plantar cara en tot moment i que va saber anivellar en tres ocasions un resultat advers i forçar la pròrroga. El Reus va tenir un 4-1 i un 6-4 però no va poder evitar que el conjunt madrileny empatés i tingués l'oportunitat de guanyar. En els darrers tres minuts, i amb l'empat a sis gols en el marcador, l'Alcobendas va disposar de dues faltes directes que no va aprofitar. En el segon minut de la pròrroga Matías Platero va marcar i el Reus jugarà la semifinal.

Des dels primers minuts de l'enfrontament els dos equips van buscar la porteria contrària i van posar a prova la defensa i el porter rival. El Reus intentava controlar el joc d'atac i l'Alcobendas buscava el contraatac. Torra va inaugurar el marcador en el minut 9, però un minut després Gonzalo Pérez va empatar de penal. El partit va agafar un ritme molt elevat amb ocasions de perill a les dues porteries i els gols van arribar per als reusencs. Marín va fer el 2-1, i mig minut després l'Alcobendas va fer entrar la bola a la porteria roig-i-negra, però els àrbitres no ho van veure. El Reus ho va aprofitar i Torra va fer el 3-1, i Àlex Rodríguez va anotar el 4-1, que semblava que encarrilava el partit. L'Alcobendas no va continuar lluitant i a dos segons del descans va arribar el 4-2.

En l'inici de la segona meitat els madrilenys van mostrar les seves armes en atac. Van marcar un gol aviat, van desaprofitar tot seguit una falta directa per la targeta blava a Casanovas i una superioritat però van marcar l'empat (4-4). La reacció del Reus va ser immediata i mostrant novament el seu poder golejador es va tornar a avançar en el marcador. Raúl Marín va marcar de falta directa i Platero va fer el 6-4 quaranta segons després. L'Alcobendas en cap moment es va donar per vençut i amb el suport del seu públic va trobar les forces per tornar a empatar, 6-6, a nou minuts del final. En el tram final del partit el Reus va disposar d'alguna ocasió, però les millors van ser les dels madrilenys, que van disposar de dues faltes directes en poc més d'un minut i mig. La primera va ser per les deu faltes del Reus, i la bola se li va escapar de l'estic a Gonzalo Pérez, i la segona va ser per la targeta blava a Marín. En aquesta ocasió Pedro Henriques va fer una bona aturada a Gonçalo Nunes i va arribar la pròrroga. En el temps suplementari Platero va trobar la inspiració després d'un minut i mig de joc, i primer va intentar la rematada sortint des de darrere de la porteria i tot seguit va aprofitar que la bola havia quedat solta dins l'àrea per marcar el 7-6 i classificar el seu equip per a la semifinal.