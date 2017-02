Amb el cap ben alt

Les ganes, la il·lusió i el bon joc del Lloret Vila Esportiva no van ser suficients per classificar-se per a la semifinal de la copa. El major encert de cara a gol del Liceo va classificar els gallecs en un partit de quarts de final que no es va decidir fins als darrers cinc minuts. Els lloretencs van plantar cara al rival en tot moment, es van mantenir dins del partit i amb un resultat advers però curt van tenir possibilitats de lluitar per la classificació. El Liceo va saber controlar el partit en els moments complicats i marcant el 3-1 a cinc minuts del final es va assegurar la victòria. Els gallecs disputaran avui la primera semifinal contra el Barça Lassa.

Ni tan sols s'havia complert el primer minut de joc quan el Lloret va mostrar la seva rapidesa al contraatac i Marc Grau va tenir la primera gran ocasió, però el xut va anar al pal. Els lloretencs van intentar consolidar la seva defensa i buscar els contraatacs contra un Liceo que va començar a agafar el domini del joc i la bola. Els gallecs van veure que els costava entrar en la defensa selvatana i van començar a provar els xuts des de lluny. Josep Lamas va inaugurar el marcador amb un xut des de fora l'àrea (1-0) i tres minuts després va ser Marc Coy el que va fer el segon gol amb un altre xut llunyà. Els lloretencs van continuar arribant a la porteria defensada per Xavier Malián, però no van poder retallar les diferències en el marcador. El conjunt gallec va abaixar una mica el ritme de joc, va deixar que el Lloret tingués la possessió de la bola i va tenir algunes accions al contraatac. A dos minuts del descans Carlo Di Benedetto va enviar la bola al pal.

La segona meitat va començar amb una altra bona ocasió dels lloretencs en els primers segons, però el Liceo va respondre amb una rematada al pal. En el minut 5 els àrbitres van treure fora de l'àrea una falta comesa a dins pels gallecs, i no van xiular penal. Mig minut després, però, Marc Grau va controlar una bola dins l'àrea i va enviar la rematada al fons de la xarxa (2-1). El partit estava obert, ja que els dos equips estaven a tocar de les deu faltes, i en els minuts següents van tenir una altra oportunitat en les faltes directes. Va ser el torn dels porters i primer Ferran Serra i després Xavier Malián les van aturar i van mantenir el resultat ajustat. Els lloretencs van tenir una altra ocasió per empatar en el minut 39 però Marc Grau va enviar per segon cop la bola al pal de la porteria gallega. El partit es va començar a decantar definitivament a favor del Liceo a cinc minuts del final, quan Josep Lamas va marcar el 3-1 sortint des de darrere la porteria. Un minut després una gran combinació en una ràpida jugada d'atac dels lloretenc no va trobar l'encert final, i tot seguit Àlex Grau va veure una targeta blava. El porter Ferran Serra va aturar novament la falta directa i els homes de Manolo Barceló van resistir els dos minuts d'inferioritat sense encaixar cap gol. Els lloretencs van continuar lluitant i en el darrer minut el tècnic va treure cinc homes de pista, però el resultat no va canviar i el Lloret va acabar el partit amb el cap molt alt però eliminat.