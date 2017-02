Cop de puny de campió

Egurrola, Gual, Pascual, Panadero i Álvarez –equip inicial–; Pau Bargalló, Edu Lamas, Barroso i Ordóñez.

BARÇA LASSA: Egurrola, Gual, Pascual, Panadero i Álvarez –equip inicial–; Pau Bargalló, Edu Lamas, Barroso i Ordóñez. CP VOLTREGÀ: Ballart, Armengol, Teixidó, Alabart i Dani Rodríguez –equip inicial–; Vargas i Crespo. GOLS: 1-0 (2') Gual. 2-0 (9') Bargalló. 2-1 (24') Alabart, de falta directa. 3-1 (28') Pascual. 4-1 (33') Álvarez. 5-1 (41') Ordóñez, de falta directa. 5-2 (43') Alabart. 6-2 (46') Ordóñez, de penal. 6-3 (47') Crespo. ÀRBITRES: J. Gómez i G. Sandoval. FALTES: 16 el Barça i 12 el Voltregà.

El Barça Lassa, el vigent campió, va donar un cop de puny damunt la taula i va derrotar per 6-3 el Voltregà, el seu darrer botxí en l'OK Lliga. Malgrat que els osonencs van oferir una bona imatge, el Barça va ser superior tant en recursos com en eficàcia, sobretot en el segon temps, després d'un primer prou igualat (2-1). El gol de Pascual (3-1) va començar a decantar la balança a favor del conjunt de Ricard Muñoz, que va mostrar un alt grau d'encert –1/1 en directes i 1/1 en penals– i va penalitzar els errors defensius del rival. El Barça jugarà avui la segona semifinal (17 h) contra el reformulat i perillós Liceo, que també té fons d'armari.

El Voltregà va començar elèctric amb un parell de contraatacs, però de seguida es va trobar amb un gol en contra. Un error defensiu va deixar un passadís a Gual, que va enviar un tret imparable de cullera a la mitja distància. En el minut 9, Petxi Armengol va arribar tard a la disputa d'una bola a la tanca contra Pau Bargalló. El petit de la nissaga va encarar Ballart i el va superar picant la bola amb delicadesa al primer pal, un gol excepcional. Malgrat els dèficits, el conjunt de Cesc Linares no va perdre el cap i va seguir perseverant. Quan faltaven 58 segons per al descans, Armengol va forçar la desena falta en una acció a la tanca i Alabart, el nou ídol, no va decebre i va batre el gran Egurrola –en el sentit literal i metafòric–per sota del braç dret en la directa (2-1). Malgrat l'embranzida del Voltregà, empès pel públic, el Barça va començar a matar el partit en els primers vuit minuts del segon temps. Primer, amb un tir creuat inapel·lable de Pascual (3-1) i, després, amb una mitja volta d'Álvarez donant valor a una bona passada de Gual, que va marcar el ritme del partit en la fase decisiva. Encomanat a Alabart, l'equip de Sant Hipòlit va generar joc i va forçar la quinzena blaugrana. Aquest cop, però, Egurrola es va revelar a la proposta diabòlica d'Alabart en la directa. A més, Crespo, tot sol, va xutar desviat. Les possibilitats dels osonencs es van esvair definitivament quan Ordóñez va clavar la directa en la desena del Voltregà (5-1). En una traca final agraïda però irrellevant, Vargas, molt incisiu, va assistir a Alabart (5-2). Ordóñez va fer de penal el 6-2 i Crespo va signar el comiat (6-3).