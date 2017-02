Alegria a bola aturada

El Reus La Fira va rendibilitzar els seus recursos ofensius a bola aturada i la solvència del seu porter Henriques, i va eliminar el Vic en la segona semifinal. Un gol de penal de Casanovas i dos de falta directa consecutius de Marín van dur el partit a la pròrroga. Per part del Vic, havien marcat Rodríguez, Ordeig i Burgaya. En el temps afegit, el Vic va disposar d'un penal que l'hauria dut a la final, però Henriques s'hi va regirar. En els penals el Reus va ser millor amb els gols de Casanovas i Àlex Rodríguez.

L'inici del partit va ser una bogeria. Rodríguez, l'heroi dels quarts, va fer el primer gol del Vic caçant una bola dins del quadre en el rebuig del porter del Reus. En l'acció posterior, Casanovas, gran especialista, va empatar de penal. En el minut 6, Bancells va disposar d'un penal que no va marcar, però Ordeig, des de mitja pista, va sorprendre Henriques (2-1) en el minut 8. Després d'uns minuts d'armistici, Marín va empatar en una directa llançada magistralment (2-2). L'acció va venir motivada per una blava a Presas. El gran problema per al Reus és que Salvat es va lesionar –una dent trencada–, un dèficit important, perquè ja no va poder intervenir en la resta del partit. Llorca, un altre dels joves, i tal com havia passat en el quarts, va veure una altra blava. Marín s'hi va tornar a posar i va demostrar que, ara per ara, és el millor llançador de directes del mercat (2-3). El conjunt de Ferran Pujalte, però, va empatar amb un gran tir exterior de Burgaya. El Reus, tal com li va passar contra l'Alcobendas, estava pecant d'un excés d'alegria defensiva amb els tirs exteriors del Vic. En el context tàctic d'atac, no podia córrer les transicions amb la seva rapidesa habitual perquè el Vic mirava de controlar el partit. Malgrat la intensitat del primer temps, els dos equips el van acabar amb només tres faltes comeses.

Els dos porters van respondre amb solvència a les propostes atacants rivals en una fase de molts minuts sense gols en el tram inicial del segon temps. En el minut 41, els àrbitres van anul·lar un gol discutible i discutit a Raül Marín per haver aixecat la bola excessivament en la clàssica sortida per darrere de la porteria. El jugador reusenc havia fet entrar la bola pel pal llarg. Un minut més tard, Bancells va cometre penal per tocar la bola amb el patí. Casanovas no va poder batre Camps en aquesta ocasió, però la dinàmica era cada cop més favorable al conjunt d'Enrico Mariotti. Torra va tenir una gran ocasió en una acció d'un contra un davant de Camps i cada cop donava més feina al porter del conjunt osonenc. El problema del Reus, però, eren les 9 faltes. El Vic, en canvi, n'havia acumulat només sis. El resultat no es va alterar i es va arribar a la pròrroga.

Marín, engaltant la bola a l'aire a la mitja volta, i Torra, a boca de canó, van enviar dues boles al travesser en un primer temps de la pròrroga, clarament roig-i-negre. Marín va cometre la desena de manera innecessària i rigorosa en el segon temps en uns minuts de domni total del Reus (57'). Ordeig va intentar la directa i Henriques va respondre amb fermesa. En els penals, va prolongar el seu estat de gràcia. Els osonencs, que en els quarts van convertir els quatre que van llançar, només van transformar un dels quatre que van intentar.