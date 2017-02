Patiment amb premi

Guanyar és molt complicat. Però encara ho és més mantenir-se al capdavant quan els rivals milloren, analitzen, investiguen, fitxen i estudien. La copa del Rei que diumenge va guanyar el Barça Lassa és un exemple de com imposar-se a les adversitats per repetir triomf. Sobretot en l'aspecte físic. “És una autèntica animalada el que hem fet en aquests tres dies. Entre divendres nit i diumenge migdia, vam guanyar el Voltregà, que ens va fer córrer molt. El partit del Liceo va ser extremadament dur. I la història de la final ja la sabem, victòria en l'últim sospir. En la xerrada d'abans de la final, mirava la cara dels jugadors i n'hi havia que estaven tan cansats que els costava obrir els ulls”, recorda Ricard Muñoz, el tècnic del Barça que ahir, juntament amb el capità Aitor Egurrola, va visitar la redacció de l'Esportiu amb la copa aconseguida. “El temps de recuperació és bàsic. I n'hem tingut menys que ningú”, afegeix el tècnic. “Amb tan poc temps és impossible relaxar-te entre partit i partit”, comenta Egurrola.

El guió de la competició va mantenir el suspens fins al darrer instant, en què Pau Bargalló va fer el 3-4 definitiu que va donar el títol als blaugrana. “Sabíem que no seria com la temporada passada, en què vam guanyar la copa exhibint molta autoritat. Però, tampoc ens pensàvem que hauríem de passar a la final per penals, patir molt contra el Reus... Guanyar així et deixa unes sensacions immillorables”, comenta el capità, Egurrola, que va ser un dels homes destacats de la final i que ja té 61 títols al seu palmarès.

No se li acaba la set de triomfs, al conjunt de Ricard Muñoz, que recalca que els títols es guanyen amb la feina diària. “La fam de títols la té tothom, però els jugadors estan al Barça perquè, a més, tenen un ambició desmesurada. Des del cos tècnic les incentivem, però no és gens difícil, perquè treballem amb un grup que ens posa les coses molt fàcils”, comenta Ricard Muñoz, que considera que qualsevol dels quatre equips que van jugar les semifinals s'hauria pogut endur la copa cap a casa. “La gent millora, es reforcen, fan projectes per competir en tot. I això s'ha plasmat en aquesta copa, que ha estat d'un nivell altíssim. Ens hem de reinventar cada dia, i això també és un plus per a nosaltres. Hem de seguir treballant amb la qualitat que ho fem”, conclou Muñoz. “Ha estat una copa de gols, de pròrrogues, de penals. Preciosa per a l'espectador. Això demostra la salut de l'hoquei”, afegeix Egurrola.

El Barça, que es fa fort en les adversitats, ja busca nous objectius. Sense inflar el pit però amb el coratge d'haver-se guanyat una copa del Rei sabent patir. La lliga i Europa, entre cella i cella.