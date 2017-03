L'Igualada farà avui el passadís al Barça al Palau

L'Igualada Calaf Grup ja va anunciar fa dies que avui farà el passadís al Barça Lassa, el líder, al Palau, però això no vol dir que tingui cap intenció de fer-li concessions. De fet, els arlequinats són una de les bèsties negres dels blaugrana en les últimes temporades en l'OK Lliga, tant al Palau com a les Comes. El Barça arriba al partit pletòric després d'endur-se el títol de copa en una final aferrissada contra el Reus La Fira. De fet, avui oferirà el títol a l'afició. Els del Baix Camp són, precisament, els màxims perseguidors juntament amb el Vic, dels de Ricard Muñoz –a 6 punts–. L'Igualada de Ferran López ha superat una etapa dura i ara ja és fora de la zona de descens, però amb un marge escàs de dos punts en el context d'una part mitjana i baixa en què ningú pot badar. Els seus referents ofensius són Emanuel García –17 gols– i Sergi Pla (13).

El Reus juga a casa un altre duel clàssic contra el Noia Freixenet amb ganes de treure's el mal gust que els va deixar la copa, tot i sortir-ne clarament reforçats. El Reus ha jugat les tres finals de les tres competicions que ha disputat. Va ser campió de la lliga catalana i va perdre contra el Liceo la supercopa i contra el Barça la copa. En la primera volta, el Noia li va clavar un 5-0 que va fer mal als d'Enrico Mariotti. El Vic, que té els mateixos punts que el Reus, rep l'Alcobendas, que també va sortir amb la moral molt alta de la copa que va organitzar perquè va estar a punt d'eliminar el Reus en els quarts. Els osonencs van cedir contra el Reus en semifinals en els penals i fa disset partits seguits que no perden en l'OK Lliga, que aviat és dit. Avui també es juguen el Liceo-Caldes; el Lloret-Alcoi i el Vilafranca-Manlleu. Demà es disputarà el Lleida-Girona, i el dia 11, el Vendrell-Voltregà.