Passadís al campió, granota de feina i victòria

BARÇA 7 IGUALADA 3 BARÇA LASSA: Egurrola, Pascual, Álvarez, Panadero i Pau Bargalló –equip inicial–; Gual, Ordóñez, Edu Lamas i Barroso. IGUALADA CALAF GRUP: Deitg, Vives, Bars, Molas i Pla –equip inicial–; Emanuel Garcia, Francesc Bargalló i Dani López. GOLS: 0-1 (18 segons) Vives. 1-1 (12') Edu Lamas. 2-1 (19') Gual. 2-2 (22') Molas. 2-3 (23') Pla. 3-3 (25') Barroso. 4-3 (29') Gual. 5-3 (38') Álvarez. 6-3 (38') Edu Lamas. 7-3 (46') Ordóñez. ÀRBITRES: J. Sánchez i A. De la Hera. Van mostrar targeta blava a Panadero. FALTES: 14 del Barça i 20 de l'Igualada.