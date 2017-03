50 hores per cercar el títol

Els quarts de final de la copa femenina es van sortejar ahir a l'ajuntament de Lloret de Mar i els vuit equips ja saben el camí que hauran de fer si volen aconseguir el títol. Des del començament del primer partit de quarts de final –divendres a les quatre de la tarda– fins al començament de la final –diumenge a les sis de la tarda– hi haurà 50 hores d'una lluita aferrissada per anar progressant en la competició, classificar-se per a la final i lluitar pel títol.

L'enfrontament entre el CP Voltregà i el CHP Bigues i Riells serà el que inauguri la competició divendres a les quatre de la tarda, i serà una repetició del mateix partit amb què va començar la copa la temporada passada. El segon partit de quarts de final enfrontarà a partir de dos quarts de sis de la tarda el Generali Palau Plegamans, que és l'actual subcampió, amb el HC Liceo. El conjunt gallec és l'únic que debuta en la copa aquesta temporada, i també l'únic que no hi va ser present la passada edició. A les set del vespre entrarà en joc el campió, l'Hostelcur Gijón, que disputarà l'únic quart de final sense presència catalana, perquè jugarà contra el CP Las Rozas madrileny. La llarga primera jornada de la copa femenina es tancarà a partir de dos quarts de vuit de la nit amb el darrer partit de quarts de final, que enfrontarà el CP Manlleu amb el Covesa Sfèric Terrassa.

Els classificats dels dos primers quarts de final jugaran la primera semifinal –dissabte a les onze del matí–, i els dels dos segons quarts jugaran la segona a partir de la una del migdia. La final es disputarà diumenge a les sis de la tarda. Tots els partits de la copa femenina es podran seguir per Fep.TV, mentre que les dues semifinals i la final seran retransmeses en directe per La Xarxa TV.

La copa femenina ha arribat a la seva dotzena edició,i aquesta serà la quarta vegada de manera consecutiva que es disputi en el pavelló municipal de Lloret de Mar. En les tres edicions anteriors hi va haver tres campions diferents: el Voltregà, l'any 2014; el Manlleu, l'any 2015, i el Gijón en l'edició de l'any passat.

El sorteig va estar presidit per l'alcalde de Lloret de Mar, Jaume Dulsat, que es va mostrar satisfet que es faci per quart cop consecutiu a la localitat i va destacar que són una destinació turística de grans esdeveniments esportius i que era un plaer i un honor rebre tots els equips i els participants.