Els clubs, sense preferència

La CERS-RH ha decidit, tot i que falta una revisió, que els clubs deixaran de tenir preferència per organitzar la final a quatre de les competicions europees. Fins ara, quan es presentaven les candidatures per organitzar la fase final, els equips classificats tenien preferència per ser l'organitzador davant d'altres entitats. A partir del curs 2017/18, els clubs deixaran de tenir aquesta prioritat en les propostes que es presentin abans del 31 de desembre de l'any immediatament anterior al final de la competició. En aquesta primera fase les institucions públiques i privades, també els clubs, podran presentar candidatura per ser la seu, i si volen, per a diverses edicions. Les candidatures anticipades hauran de cobrir les despeses de viatge, allotjament i menjar dels membres de la CERS, dels àrbitres i dels components dels equips. Si abans d'aquesta data no hi ha candidatures, hi haurà una segona fase, en què els clubs que disputin la final a quatre conservaran la preferència actual.

Amb aquest canvi, l'hoquei sobre patins vol assemblar-se a altres esports. El futbol decideix la seu de la final a l'inici de la temporada; en el bàsquet també se sap molt abans, alguns cops un any i tot, on es jugarà la final a quatre. En l'handbol fa set temporades seguides que es decideix el títol al Lanxess Arena de Colònia.

Canvi en la Continental