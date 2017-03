Previsió d'igualtat

La copa femenina s'està fent un lloc en el calendari estatal pel nivell dels equips, la intensitat amb què la disputen i la igualtat dels enfrontaments. En aquesta dotzena edició la previsió de qui la guanyarà torna a ser oberta, com en les tres darreres que també es van jugar a Lloret de Mar. De fet, en les tres edicions disputades a la localitat selvatana hi ha hagut tres campions diferents i en les dues últimes no es van repetir els finalistes. El Voltregà va guanyar el cinquè títol l'any 2014, en la primera edició que es va disputar a Lloret, i l'any següent el Manlleu es va estrenar com a campió en vèncer en la final les anteriors campiones. L'any passat el Gijón va guanyar el títol en superar en els penals el Palau, que havia arribat a una final per primer cop.

Dels vuit equips que avui disputaran els quarts, set ja van disputar la darrera edició, i només el Liceo gallec hi debutarà. El Bigues i Riells i Las Rozas madrileny intentaran passar per primer cop els quarts de final en la seva segona participació. El Covesa Sfèric Terrassa és la tercera vegada que juga la copa i tampoc ha superat mai els quarts. El Generali Palau de Plegamans i el Manlleu disputaran la quarta copa femenina, els primers amb ganes de tornar a lluitar pel títol i els segons de guanyar-la per segon cop. El Gijón ha estat present en onze de les dotze edicions, té tres títols i és l'actual campió, mentre que el Voltregà les ha jugat totes, va ser el primer campió l'any 2009 i l'ha guanyat cinc vegades.

Dels quatre enfrontaments de quarts de final només hi ha un antecedent en la copa: el Voltregà-Bigues i Riells ja es va jugar l'any passat i les osonenques es van classificar (5-3). En l'OK Lliga femenina actual les de Sant Hipòlit van guanyar clarament (0-5) a la pista del Bigues, tot i que no es van distanciar fins als darrers cinc minuts. El Palau va golejar el Liceo a domicili en la segona meitat (0-4), mentre que l'Sfèric va superar ajustadament el Manlleu (3-2). El Gijón va cedir un empat contra Las Rozas (1-1).