Remuntades, no gràcies

El clàssic Porto-Reus La Fira i l'inèdit Forte dei Marmi-Barça Lassa capitalitzen l'interès dels aficionats catalans en l'anada dels quarts de la lliga europea, el darrer pas abans de la desitjada final a quatre. El Reus no té precisament bons records del Porto però arriba a la cita en una dinàmica positiva i creient en les seves possibilitats tot i haver perdut la final de copa. El fet d'haver plantat cara al Barça i el reforç que suposa ocupar el segon lloc en l'OK Lliga són els avals d'un equip amb molta pólvora que haurà de saber gestionar amb seny el seu poder ofensiu contra un equip molt ordenat i farcit de figures que du el segell del tècnic català Guillem Cabestany. El Porto té deutes històrics amb Europa –no ha guanyat el títol des del 1990– i l'any passat es va estimbar contra l'Oliveirense en quarts.

El Barça arriba pletòric al partit contra el campió de la lliga italiana, segon en l'actualitat i recent campió de copa. Els italians tenen a les seves files el davanter català Enric Torner, una de les seves peces clau al costat dels argentins Gaston de Oro i Gonzalo Romero o l'italià Marco Pagnini. També té els veterans Alberto Orlandi i Davide Motaran. El porter és l'internacional fitxat aquest curs Riccardo Gnata. L'any passat van jugar la final a quatre –derrota contra l'Oliveirense– i afronten l'eliminatòria alliberats de pressió. “És un equip molt equilibrat, amb molts recursos, una molt bona defensa i bon contraatac”, adverteix el tècnic blaugrana Ricard Muñoz respecte del conjunt que dirigeix el seu homòleg Pierluigi Bresciani. “És una pista molt complicada perquè hi ha molta afició i estarà ple, amb un ambient en què ens agrada jugar”, remarca Lucas Ordóñez.

Per segona temporada consecutiva, els vuit equips de quarts tenen jugadors catalans. Òbviament, els dos clubs classificats de casa nostra lideren aquest apartat. El Reus té vuit catalans, un portuguès i un argentí, mentre que el Barça té set catalans i tres argentins. Al Liceo hi juguen Xavi Malian i Joan Manel Grasas. De la resta, l'Oliveirense té tres jugadors bàsics nascuts al Principat: Jordi Bargalló, el porter Xevi Puigbí i Jepi Selva. Al Benfica hi continua marcant gols Jordi Adroher i el porter titular és Guillem Trabal, i Ton Baliu és l'únic representant al Porto, que també té entrenador català, Guillem Cabestany. El Forte confia en Enric Torner i el porter titular del Lodi, el líder de la lliga italiana, és el reusenc Adrià Català.