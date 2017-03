Emoció, igualtat, lluita, i els favorits endavant

L'emoció, la igualtat, la lluita i la incertesa fins als últims minuts dels quarts de final van presidir la primera jornada de la copa femenina que s'està disputant a Lloret de Mar. Al final els quatre caps de sèrie van complir els pronòstics i es van classificar per a les semifinals, i avui el CP Voltregà i el Generali Palau Plegamans disputaran la primera (11 h) i l'Hostelcur Gijón i el CP Manlleu, la segona (13 h).

La competició no es va poder iniciar de millor manera que amb un espectacular enfrontament entre el Voltregà i el CHP Bigues i Riells. Els dos equips van buscar la victòria, van tenir avantatges que el rival va recuperar, i es van mostrar encertats de cara a la porteria contrària. La igualtat va ser manifesta i el primer semifinalista, les osonenques, no es va decidir fins als dos darrers minuts. El Voltregà es va avançar amb dos gols en mig minut (2-0) però el Bigues es va refer i es va arribar al descans amb un curt 3-2. En la segona meitat les vallesanes es van posar per davant (3-4) amb un gol de Marta Borras de falta directa quan només faltaven cinc minuts. La reacció del Voltregà va ser rotunda, ja que dotze segons després Natasha Lee –que va fer tres gols– va empatar i poc després Cristina Barceló va donar la volta al partit (5-4) quan faltaven dos minuts.

El partit entre el Palau i el HC Liceo va ser completament diferent, ja que van destacar les defenses i les porteres, però també va ser anivellat i no es va decidir fins a dos minuts del final. Després del 0-0 del descans, Laura Puigdueta va trobar el camí del gol en els primers minuts de la segona part, però el conjunt gallec va seguir dins del partit i va tenir ocasions. Un gol a dos minuts del final de Berta Busquets va certificar el pas a la semifinal.

Va tancar la primera jornada de la copa femenina el duel entre el Manlleu i el Covesa Sfèric Terrassa, en què les osonenques van haver de remuntar dues vegades un marcador advers, un 1-2 en el primer temps i un 2-3, aquest en els darrers minuts del partit. Gemma Solé va fer els tres darrers gols dels seu equip i va classificar el Manlleu per a la semifinal. El seu rival serà l'Hostelcur Gijón, l'actual campió, que va aconseguir el resultat més clar però també va ser en els darrers deu minuts que es va assegurar l'accés a la semifinal.