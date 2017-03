Final amb els dos clàssics

La final de la copa femenina serà tot un clàssic de la competició, ja que la disputaran el CP Voltregà i l'Hostelcur Gijón. Les osonenques i les asturianes s'han enfrontat quatre vegades pel títol, i també són els dos conjunts que més vegades han aixecat la copa de campions. Les osonenques es van classificar per a la final en superar per un ajustat 3-2 el Generali Palau de Plegamans, mentre que les asturianes van eliminar el CP Manlleu amb un 3-0.

El duel Voltregà-Gijón en una final de copa ja s'ha jugat en tres ocasions, i les de Sant Hipòlit van guanyar els anys 2007 i 2008, mentre que les asturianes es van imposar el 2012. Aquesta és la novena vegada que el Voltregà arriba a una final de copa, i ha guanyat cinc títols, mentre que el Gijón jugarà la seva sisena final i ha guanyat les tres darreres a les quals ha arribat.

La primera semifinal es va iniciar amb la destacada absència en el Voltregà de Natasha Lee, que en el partit de quarts va rebre un cop a la cama en l'últim minut. La jugadora del conjunt osonenc es va provar durant l'escalfament de la semifinal contra el Palau, però al final va estar a la banqueta i no va jugar ni un minut. És dubte per a la final. Malgrat aquesta important baixa, el Voltregà es va classificar gràcies al seu encert en les jugades de bola aturada. Les osonenques van saber aprofitar els dos penals –els va marcar Berta Busquets– i la falta directa –Nara López–, que els àrbitres van xiular contra el Palau. Els dos conjunts van disputar una primera meitat intensa i amb marcatges ferms, i el Voltregà va arribar al descans amb un 2-0 a favor gràcies als dos penals transformats. En la segona meitat, Daniela Membreño va reduir les diferències (2-1), però cinc minuts abans del final Laura Puigdueta va veure la targeta blava i Nara López va aprofitar la falta directa per fer el 3-1. Les vallesanes van seguir lluitant i, menys d'un minut després, Berta Busquets va ajustar el resultat en marcar el 3-2, però no van poder empatar i el Voltregà va passar a la gran final.