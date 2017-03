El Voltregà i el Gijón jugaran la final

La final de la copa femenina serà tot un clàssic de la competició, ja que la disputaran el CP Voltregà i l'Hostelcur Gijón. Les osonenques i les asturianes s'han enfrontar quatre vegades pel títol, i també són els dos conjunts que més vegades han aixecat la copa de campions. Les osonenques s'han classificar per la final aquest matí després de superar per un ajustat 3-2 al Generali Palau Plegamans, mentre que les asturianes han eliminar al CP Manlleu per 3-0.

El Voltregà, sense Natasha Lee lesionada, ha aprofitat les jugades de bola aturada –dos penals i una falta directa– per eliminar al Palau. El Manlleu ha lluitat contra l'actual campió, el Gijón, però no ha pogut marcar cap gol i les asturianes lluitaran per revalidar el títol.