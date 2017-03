Empat d'or en una bacanal

No hi ha dubte que el Reus La Fira és l'equip actual que garanteix més espectacle i ahir ho va tornar a demostrar en una bacanal d'hoquei sobre patins a la pista del potent Porto de Guillem Cabestany. Elèctric i visceral malgrat sentir-se acorralat pels àrbitres en una fase de la segona part, el Reus va exercir d'equip gran i va fer un pas endavant cap a la final a quatre que haurà de reconfirmar en la tornada del dia 1 d'abril. L'equip d'Enrico Mariotti va sobreviure amb enteresa al potencial i la major rotació –quatre canvis contra dos–d'un equip farcit de figures en un duel sublim en què els dos porters, encara que sembli una ironia, també van estar a gran altura. Amb Marín (4) desfermat davant de porta, el Torra de les grans ocasions, la feinada impagable de Casanovas i Platero i la contribució indispensable de Salvat i Rodríguez, el Reus, heroic, va estar a punt fins i tot de guanyar el partit.

L'equip se sentia còmode fins que els àrbitres es van inventar un penal de Marín sobre Alves que, a més li va costar la blava. El mateix Alves el va enviar al pal, però en la superioritat, Rafa, perillós, va robar i va marxar sol (1-0). Torra va superar tres contraris en una acció brutal però Grau, el porter local, va aturar al primer pal. En la jugada següent, Casanovas va fer penal de nou a Alves. Aquest cop la va clavar (2-0). Per sort, Casanovas, amb un cacau per l'escaire marca de la casa, va aturar l'hemorràgia. Amb Baliu en pista, els locals van mossegar encara més i van disposar de contraatacs clars que Henriques va malbaratar. Finalment, però, l'exjugador de l'Igualada va marcar amb un xut exterior (3-1). Marín va disposar d'una directa que Grau li va treure en la desena d'equip local, que li va costar una blava a Vítor Hugo. En la superioritat, Marín va establir el 3-2. La genialitat de Jorge Silva, una assistència per sota les cames, va servir en safata el gol a Alves (4-2).

Torra ho va provar en la segona directa del Reus (29') però Grau va tornar a fer la guitza. En una jugada posterior, però, Torra es va refer enviant un assistència de luxe que Marín va convertir en el 4-3. Hi havia partit. Henriques va aturar la directa a Hélder Nunes però Reinaldo no va perdonar en la superioritat (5-3). Marín va fer el 5-4 i Henriques va aturar un penal a Alves i també el rebuig (39') i va repetir Nunes (40') –tots dos per haver tocat la bola amb el patí– . El rebuig, però, el va recollir Silva (6-4). A més, heroic va aturar una directa a Nunes. El Reus no es va encongir, ni de bon tros, i Marín i Torra van fer un contraatac letal (6-5). A més, Marín, ara sí, va signar l'empat de falta directa (6-6) superant per fi Grau en la quinzena d'equip local. El Reus, pletòric físicament, encara va tenir temps per fer el 6-7 –Platero–, però el Porto, amb l'aigua al coll, va replicar (7-7).