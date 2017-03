Gol d'or d'Adri i sisè títol

CP VOLTREGÀ: Laia Vives, Berta Tarrida, Motxa Barceló, Anna Romero i Adri Gutiérrez –equip inicial–; Nara López, Aina Arxé i Joana Comas. No van jugar: Natasha Lee i Raquel Serra. HOSTELCUR GIJÓN: Elena González Lolo, Marta González Piquero, Sara González Lolo, Maria Díez i Anna Casarramona –equip inicial–. No van jugar: Olga Giménez, Alba Garrote, Paula Calleja, Lorena Alonso i Judit Morera. GOLS: 1-0 (13') Adri Giménez. 1-1 (14') Marta González Piquero. 1-2 (22') Sara González Lolo. 2-2 (23') Adri Gutiérrez. (Pròrroga) 3-2 (48') Adri Gutiérrez. ÀRBITRES: Maria Teresa Martínez i Angel Tavera. FALTES: 5 del Voltregà i 9 del Gijón.

Un gol d'Adriana Gutiérrez, Adri, en la pròrroga va donar al CP Voltregà el seu sisè títol de la copa femenina de les dotze edicions que s'han disputat. La final contra l'Hostelcur Gijón va ser molt disputada i espectacular, i es va decidir en el minut 48, en la segona meitat del temps afegit. El conjunt asturià va defensar el títol amb fermesa però les osonenques, tot i la baixa per lesió de la seva millor jugadora –Natasha Lee–, es van mostrar com un gran conjunt. El tècnic Beto Borregán va anar fent canvis i menys la segona portera i la lesionada Lee –que es va provar per si podia jugar en l'escalfament i en el descans–, tota la resta de jugadores van disputar molts minuts i van rendir a un gran nivell, tot i la joventut i menys experiència d'algunes. Davant seu el Gijón no va fer ni un canvi en tot el partit i les cinc que el van iniciar el van finalitzar.

El Voltregà tenia molt clar que el conjunt asturià era temible en atac i que també tenia un gran potencial en defensa, ja que no havia encaixat cap gol en els dos partits anteriors. Des de l'inici les osonenques es van centrar a fer una sòlida defensa i van intentar aprofitar les seves ocasions en atac, situant en moltes ocasions una jugadora davant la portera per intentar aprofitar rebots o desviar els xuts llunyans. Els dos equips van disposar d'ocasions i el primer que va trobar la porteria rival va ser el Voltregà en el minut 13. Adri Gutiérrez va fer l'1-0 però l'alegria de les osonenques va durar poc ja que un minut després una errada en defensa va significar l'empat del Gijón. Amb aquest 1-1 es va arribar al descans.

En la segona meitat el ritme alt de joc, la intensitat dels dos equips i les ocasions es va mantenir, i aquest cop van ser les asturianes les que van marcar primer, 1-2 en el segon minut de la represa. La reacció del Voltregà va ser immediata i un minut després va arribar el 2-2. Les osonenques van poder avançar-se a nou minuts del final en un penal que Berta Tarrida no va transformar. El Gijón també va tenir una bona ocasió però va enviar la bola al pal, i es va arribar a la pròrroga. En el tercer minut de la segona part del temps afegit Adri Gutiérrez va marcar i el títol de copa va ser per al Voltregà.