Somiar està permès

Segona temporada en l'OK Lliga, primera campanya en competició europea i classificats per a la final a quatre de la copa de la CERS. El Recam Làser Caldes continua fent història amb les seves actuacions a dins de la pista. Un club petit que planta cara als grans clubs i que el 29 i 30 d'abril jugarà la semifinal de la segona competició europea contra el Viareggio italià. Els vallesans tenen permís per somiar, però saben tocar de peus a terra i volen continuar treballant com ho han fet fins ara perquè el somni es pugui fer realitat.

El 2-5 que va aconseguir el Caldes a la pista del Trissino italià en la tornada dels quarts de final i el 4-3 que havien aconseguit al seu pavelló van classificar l'equip per a la final a quatre per un global de 9-5. Tot i el clar resultat de la tornada, l'entrenador del conjunt de Caldes, Eduard Candami, explica que la victòria no va ser gens fàcil i que van haver de treballar molt en defensa i saber aprofitar les oportunitats en atac. Un dels moments clau del partit va ser en els darrers minuts de la primera meitat, quan els italians van empatar (1-1) i en la jugada següent el Caldes es va tornar a avançar. Candami comenta que els italians tenien ganes de remuntar, però que a partir d'aquell moment mentalment els van anar “minant la confiança i van veure que els seria molt difícil”.

El tècnic reconeix que la majoria dels seus jugadors no tenien experiència en competicions europees fins a aquesta temporada, però sí que havien jugat partits importants, i diu que a Trissino els seus homes van mostrar el caràcter i van aguantar bé els cops que tocava, i l'equip va saber estar. Com a entrenador, la sensació que va tenir era que l'equip estava molt centrat en el partit i explica que en les situacions defensives els jugadors es tiraven per terra a lluitar per una pilota si calia, i que tots tenien l'objectiu molt clar: classificar-se.

Fins a arribar aquí el Caldes ha jugat sis partits i ha sumat sis victòries. En la primera eliminatòria va superar el Coutras, 0-1 a França i 6-1 a la Torre Roja; en els vuitens va golejar el Wimmis suís per 5-1 i 4-7, i en els quarts s'ha desfet del Trissino.

Un primer pas gran