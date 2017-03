“Hem d'anar a buscar el partit amb tranquil·litat”

El més perillós del Lloret és el seu bloc, la seva defensa, i després, la seva paciència: sap esperar les seves ocasions

El tècnic del Citylift Girona, Ramon Benito, afronta demà (20 h) el derbi amb la baixa d'Andrea Bolcato, lesionat de llarga durada, i el dubte de Marc Gómez. Tots dos es van fer mal en l'últim partit, jugat a Lleida. Els gironins són tretzens amb 19 punts, un per sobre de la zona de descens.

Com arriba l'equip al derbi, amb aquestes lesions d'homes importants?

La veritat és que són circumstàncies que passen; en una temporada hi ha lesions i tens mala sort per als partits importants que venen. La gent està il·lusionada per intentar solucionar aquest entrebanc i tirar endavant conscients de la dificultat que tindrem.

Tots dos equips acaben de tenir resultats negatius; com veu l'enfrontament?

Com a típic partit de derbi, tots dos necessitem sumar, perquè ens separen tres punts, però ells venen a Girona. Nosaltres hem d'intentar tenir la tranquil·litat de jugar a casa, que ens va faltar el dia de l'Alcoi, però sobretot ser conscients que hem d'anar a buscar el partit dins de la tranquil·litat, jugar com hem demostrat que ho sabem fer en molts partits. Sobretot, ser molt conscients de les virtuts del Lloret i tenir molta tranquil·litat, perquè serà un partit llarg.

Jugant a casa, el suport que tinguin de l'afició pot ser important?

Sempre ajuda. A l'hora de jugar contra qualsevol equip, és millor jugar-te-la a casa que a fora. Però en alguns moments a nosaltres ens ve aquesta sobrepressió. Realment l'equip s'ha entrenat molt i molt bé, hem parlat de coses que hem de millorar, sobretot en aquests partits a casa. Aquest enfrontament directe contra el Lloret l'hem de tirar endavant com el vam tirar endavant el dia del Manlleu.

Què és el més perillós del Lloret?

Crec que és el seu bloc, la seva defensa, és un equip que defensa molt i molt bé, i després, la seva paciència: sap esperar les seves ocasions. Realment en Manolo [Barceló] està traient molt de partit dels seus jugadors, compagina els joves amb en Plaza de veterà. Realment els tres germans Grau juntament amb Sulé estan fent una grandíssima temporada i després hi ha la tranquil·litat que en Nando [Serra] els dona a la porteria. El Lloret és el típic equip que és molt complicat de guanyar pel fet que els jugadors saben molt bé la seva feina i no es posen nerviosos. Sempre intenten tenir un marcador curt i que tu t'aboquis sobre seu, i ells aprofiten les ocasions que sempre tenen.

En la primera volta van perdre (2-1); suposo que serà diferent perquè els dos equips han evolucionat.

Sí, nosaltres podem intentar donar un altre aire al partit que vam tenir a casa seva, allà vam tenir moltes opcions de puntuar. Sobretot hem de ser conscients que juguem a casa, que tenim el públic a favor i que hem d'anar a buscar el partit amb tranquil·litat i sense tornar-nos bojos. El partit dura 50 minuts i no hem de trencar-lo en cinc minuts.