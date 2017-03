Deu jornades per decidir-ho tot

Arriben les últimes deu jornades de l'OK Lliga, l'últim terç de la competició, i gairebé tot està per decidir. No se sap qui guanyarà el títol de campió, ni els equips que disputaran la lliga europea i la copa de la CERS ni tampoc els tres conjunts que perdran la categoria. Alguns equips estan més ben situats per aconseguir aquests objectius o per evitar-los, però queden 30 punts en joc i encara poden canviar força coses.

El Barça té molts números per revalidar el seu títol, però ni ells mateixos consideren suficients els sis punts –dues victòries–, que tenen de marge respecte als seus immediats perseguidors, el Vic i el Reus. Aquests tres equips sembla que tenen assegurada una plaça per a la lliga europea de la temporada que ve, i el quart lloc se'l disputen el Liceo i el Voltregà, que ara estan empatats a punts. Darrere seu les places de la CERS estan més disputades.

Mirant la zona de descens, aquesta temporada no hi ha cap equip que s'hagi despenjat definitivament en aquest punt de la competició com havia passat en campanyes anteriors. L'Alcobendas ocupa l'última posició, però només està a quatre punts del primer lloc de la salvació, mentre que el Manlleu està a tres punts de la permanència i el Vilafranca només a un –els altres dos equips que ocupen la zona de descens–. De fet, hi ha cinc equips que, quan falten deu jornades, ni tan sols tenen un marge de dues victòries –sis punts–, respecte a les places de descens, i es pot considerar que tots estan lluitant per la salvació.