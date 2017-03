Exercici d'eficàcia del líder

El Barça Lassa va exercir de líder i va obtenir ahir a la pista de l'Alcobendas, el cuer, un triomf més treballat del que es podria preveure però que mai no va perillar. La inspiració de Pablo Álvarez, el joc aparentment senzill però eficaç i l'abnegació defensiva dels de Ricard Muñoz va apaivagar els intents dels locals, que van posar tota la carn a la graella sense complexos però que van haver de claudicar davant la qualitat blaugrana.

Bargalló, amb un xut ras estudiat, va obrir la llauna de penal ben aviat (2'). Álvarez, en una acció interior, va establir el 0-2, que completava un inici intimidador dels de Muñoz. El Barça generava perill i obligava els locals a buscar el xut exterior com a únic recurs. Candanedo, de fet, amb un xut ràpid, va sorprendre Egurrola (1-2). Amb els locals revitalitzats, Edu Lamas, va cometre penal en tocar la bola amb el patí. Egurrola, però, va aturar el llançament de Gonzalo Pérez (12'). El partit es va trencar i els dos equips van disposar de contraatacs relativament clars. El Barça no concretava per les imprecisions sumades als encerts defensius dels locals, cada cop més atents i perillosos al davant però, alhora, carregant-se de faltes amb rapidesa –nou al final del primer temps–. El Barça, per la seva banda, en va fer dues en el primer minut i va acabar la primera part amb només quatre. La millor ocasió blaugrana en el tram final del primer període va ser un xut exterior de Gual (22') que hauria pogut entrar però que els col·legiats no van concedir.

El Barça va començar a aclarir el partit quan l'Alcobendas va cometre la desena falta en el minut 29. Álvarez, amb mestria i tota la calma del món, va executar un doble ganxo perfecte que va deixar assegut Martín Rodríguez. Però Gonzalo Pérez, llest i hàbil, va fer el 2-3 buscant premeditament un rebuig favorable, en una acció per darrere la porteria similar al gol que va fer en la copa contra el Reus (2-3). Per sort, en l'acció posterior, Álvarez va confirmar el seu estat de gràcia (2-4). Els madrilenys van seguir lluitant amb fe però Bargalló va sentenciar (40') culminant una bona assistència de Barroso en una acció de superioritat (2-5). Mario Martínez havia vist la blava. Lucas Ordóñez va enviar la directa alta, però en el primer atac en superioritat, els blaugrana, la van clavar. Candanedo va replicar (3-5) i va donar aire i esperances al conjunt de Keko Iglesias. Un cacau de Lucas Ordóñez en un contraatac, no obstant això, va arrodonir el triomf. Malgrat tot, Nunes va simbolitzar la persistència local marcant el 4-6.