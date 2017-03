El factor Lee

La davantera del Voltregà femení Natasha Lee s'entrena per intentar arribar en les millors condicions a la final a quatre de la lliga europea femenina que el seu equip disputarà aquest cap de setmana a Gijón. L'experimentada Natasha Lee, que ha guanyat dos cops el títol europeu amb el Gijón i tres amb el Voltregà, es va fer un esquinç en els quarts de final de la copa femenina, fa quinze dies, i no va jugar ni un minut en les semifinals i la final. Després va fer descans i recuperació, i va tornar a disputar alguns minuts dissabte passat en el partit de l'OK Lliga que el Voltregà va jugar contra l'Hostelcur Gijón, en el qual va perdre per 2-4. Aquesta setmana Natasha Lee ja s'entrena, malgrat que encara té dolor, i en principi jugarà la semifinal de dissabte contra el Manlleu (20.30 h). La resta de components de la plantilla del Voltregà està a disposició del seu entrenador. En el Manlleu, finalista el curs passat i que mai no ha guanyat el títol, tampoc no hi ha cap absència.

L'altra semifinal la jugaran l'Hostelcur Gigón, l'amfitrió, que té quatre títols en el palmarès, igual que el Voltregà, i el Benfica, campió el 2015 (18.30 h). L'equip asturià ha fet actes promocionals durant la setmana per fer bullir l'olla i atraure el major nombre de públic possible al Palau d'Esports, que té una capacitat de 7.000 espectadors. Una de les activitats va ser sortir a patinar al costat del col·legi El Llano, el centre on les primeres jugadors del Biesca Gijón van aprendre a patinar amb Fernando Sierra, el tècnic dels èxits europeus. Entre les seves deixebles hi havia Maria Fernández Pulgui, l'actual entrenadora.