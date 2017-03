Lluitaran pel cinquè títol

CP VOLTREGÀ: Laia Vives, Natasha Lee, Berta Tarrida, Cristina Barceló i Adriana Gutiérrez –equip inicial–; Nara López, Aina Arxé i Joana Comas. No van jugar: Anna Romero i Aina Lafon. CP MANLLEU: Ester Tosar, Laura Barcons, Elisabet Gurri, Gemma Solé i Judit Burgaya –equip inicial–; Maria Pujadas. No van jugar Carolina Herrera i Maria Ballesta. GOLS: 1-0 (22') Nara López. 1-1 (29') Laura Barcons, de falta directa. 2-1 (33') Berta Tarrida. 3-1 (34') Adriana Gutiérrez. 4-1 (35') Natasha Lee, de falta directa. 4-2 (48') Judit Burgaya. 5-2 (48') Nara López, de falta directa. ÀRBITRES: F. Schafer i S. Goldhausen (Alemanya). Van mostrar targeta blava a Laura Barcons, del Manlleu. FALTES: 15 del Voltregà i 13 del Manlleu.

El CP Voltregà lluitarà aquest migdia (12.30 h) pel seu cinquè títol de la lliga europea femenina. Al davant tindrà l'Hostelcur Gijón, l'amfitrió d'aquesta final a quatre, que també té quatre títols en el palmarès. El conjunt de Sant Hipòlit es va classificar per a la final després de superar el CP Manlleu en la semifinal osonenca (5-2), en un partit que es va decantar en la segona meitat pel Voltregà.

Els dos equips no van arriscar en els primers minuts i van intentar assentar-se a la pista. El Voltregà va començar a dominar més la bola, i el Manlleu es va centrar més en la defensa i va buscar el contraatac. Les manlleuenques van enviar una bola al travesser però van ser les de Sant Hipòlit les que van inaugurar el marcador a tres minuts del descans gràcies a Nara López. En la jugada següent Gemma Solé va estar a punt empatar però la seva rematada va anar al pal. Amb aquest mínim1-0 es va arribar al descans. En la segona meitat el Voltregà va arribar a les deu faltes d'equip i Laura Barcons va disposar d'una falta directa que va enviar fora. Els àrbitres la hi van fer repetir i aquest cop va empatar. Les noies que dirigeix Beto Borregán van reaccionar de seguida i poc després i en dos minuts de marge es van distanciar fins al 4-1. Berta Tarrida amb una mitja volta dins l'àrea, Adriana Gutiérrez amb una rematada creuada a l'escaire i Natasha Lee en transformar una falta directa van marcar el camí cap a la final. El conjunt entrenat per Arnau Casanovas no es va rendir, però no va estar encertat davant la porteria contrària. En els minuts següents Laura Barcons va disposar d'una falta directa que va aturar la portera Laia Vives, i poc després va enviar una bola al pal. La insistència del Manlleu per tornar a entrar en el partit va donar fruit i Judit Burgaya va fer el 4-2 però uns segons després Laura Barcons va veure la targeta blava i Nara López va sentenciar amb el 5-2 de falta directa.

Tercera final