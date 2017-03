El Voltregà, campió d'Europa

HOSTELCUR GIJÓN: Elena González Lolo, Marta González Piquero, Sara González Lolo, Maria Díez i Anna Casarramona –equip inicial–. No van jugar: Olga Giménez, Alba Garrote, Paula Calleja, Lorena Alonso i Judit Morera. CP VOLTREGÀ: Laia Vives, Natasha Lee, Berta Tarrida, Cristina Barceló i Adriana Gutiérrez –equip inicial–; Aina Arxé i Nara López. No van jugar: Anna Romero, Joana Comas i Aina Lafon. GOL: 0-1 (10') Lee. ÀRBITRES: Jordi Steff i Johannes Schneider (Suïssa). Van mostrar targeta blava a Marta González Piquero. FALTES: 7 del Gijón i 8 del Voltregà. PÚBLIC: Més de 2.000 espectadors.

Per cinquena vegada en la seva història el Voltregà femení ha aixecat el trofeu de la Lliga europea femenina. Un gol de Natasha Lee en el minut deu de partit ha servit a les osonenques per derrotar l'Hostelcur Gijón en la final i revalidar el seu títol. El Voltregà era el campió vigent, ha defensat la seva corona amb èxit i per primer cop n'ha guanyat dues de consecutives. La final contra l'amfitrió ha estat molt igualada i anivellada i ha estat marcada per la gran actuació de les dues porteres. Ha destacat sobretot Laia Vives en el conjunt de Sant Hipòlit que ha mantingut la seva porteria a zero i ha desfet tot el perill que li ha arribat. El Voltregà i el Gijón tenien cada un quatre títols de la màxima competició europea de clubs i amb aquest nou guardó el conjunt osonenc s'ha situat com el veritable rei europeu.