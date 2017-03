Regnen a Europa

Per cinquena vegada en la seva història el Voltregà va aixecar el trofeu de la lliga europea femenina. Un gol de Natasha Lee en el minut 10 va servir perquè les osonenques derrotessin l'Hostelcur Gijón en la final i revalidessin el títol. El Voltregà era el campió vigent, va defensar la seva corona amb èxit i per primer cop en va guanyar dues de consecutives. La final contra l'amfitrió va ser molt disputada i anivellada i va estar marcada per la gran actuació de les dues porteres. Va destacar sobretot Laia Vives en el conjunt de Sant Hipòlit, que va mantenir la porteria a zero i va desfer tot el perill que li va arribar. El Voltregà i el Gijón tenien cada un quatre títols de la màxima competició europea de clubs i, amb aquest nou guardó, el conjunt osonenc se situa com el veritable rei europeu.

Com no podia ser d'una altra manera, el Gijón va començar la final dominant i amb ganes de situar-se al davant en el marcador. Jugava a casa i volia complaure el nombrós públic que hi havia a la graderia. El Voltregà va construir una sòlida defensa al voltant de la seva porteria i va anar desfent les primeres ocasions de les asturianes. En el minut deu de joc, Natasha Lee –que va guanyar el seu sisè títol– va fer un contraatac en solitari i davant la portera local va culminar molt bé l'acció fent-li passar la bola per sota les cames per marcar el 0-1. El conjunt asturià va dominar una mica més i va buscar empatar al més aviat possible, però van ser les osonenques les que haurien pogut ampliar el resultat quan Marta González Piquero va veure la targeta blava i Nara López va disposar d'una falta directa en el minut 16. La portera local, Elena González Lolo, la va aturar molt bé i el Gijón no va patir en els dos minuts d'inferioritat, ja que pràcticament sempre va tenir la bola en el seu poder. El tècnic del Voltregà, Beto Borregán, havia anat fent canvis, mentre que l'entrenadora del Gijón, Maria Fernández, no en va fer cap durant tot el partit i fins i tot quan va poder recuperar les quatre jugadores de pista va sortir la mateixa que havia estat exclosa. Al descans s'hi va arribar amb el mínim 0-1 per al Voltregà.

El Gijón insisteix en atac