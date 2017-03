El Lleida, en terra ferma

Classificació 2a volta

Equip PT PJ PG PE PP GF GC

Barça Lassa 18

7 6 0 1 35 17

Reus La Fira 17

7 5 2 0 27 12

Vic 14

7 4 2 1 27 18

Liceo 14

7 4 2 1 22 13

Noia Freixenet 13

7 4 1 2 24 20

Alcoi 13

7 4 1 2 22 23

ICG Soft. Lleida 11

7 3 2 2 26 27

Voltregà 9

7 2 3 2 14 12

N. Vilafranca 9

7 2 3 2 18 19

Citylift Girona 9

7 3 0 4 16 23

Moritz Vendrell 8

7 2 2 3 19 24

Igualada Calaf 7

7 2 1 4 16 25

Lloret Vila Esp. 6

7 1 3 3 13 15

Manlleu 3

7 0 3 4 20 26

Alcobendas 3

7 1 0 6 21 35

R. Làser Caldes 1

7 0 1 6 13 24

L'ICG Software Lleida ha accelerat en les últimes jornades de l'OK Lliga amb determinació, s'ha allunyat del foc i la lluita per accedir a la copa de la CERS –cinc places, del quart al novè– ja no és, ni de bon tros, utòpica. El generalment maleït Tormalet va ser en el cas de l'equip d'Albert Folguera el punt d'inflexió ascendent. Un bon partit sense premi a Reus (7-6), un empat de prestigi a Vic (3-3) i un altre gran duel a casa en què va tutejar el Barça Lassa malgrat perdre (4-6) van donar el tret de sortida al salt qualitatiu de l'equip. En la jornada posterior (18a), el Lleida va fer saltar la banca a Riazor (2-3), el seu triomf més prestigiós. Dissabte, en la 22a jornada, va batre el Caldes consumant (6-5) una remuntada que semblava inaccessible –2-4 i 3-5–, fa dues jornades va esgarrapar un valuós empat a la pista del Voltregà i ara en fa tres va derrotar el Girona (4-2). Avui té sis punts de marge respecte al descens i és desè. “Volem aspirar al màxim, després ja veurem si hi arribem. Ens hem de treure l'etiqueta de la permanència”, assegurava amb ambició Folguera al diari Segre.

El Lleida va començar bé la lliga amb un triomf a casa contra el Vic. Oli en un llum. Però en les vuit jornades posteriors només va sumar un punt a Caldes. Va caure en zona de descens entre les jornades cinquena i desena. De fet, va ser cuer entre la setena jornada i la desena. Va sortir de la zona de descens en l'onzena i, des de llavors, ha anat escalant. Evidentment, no pot badar. La igualtat del present campionat no permet ni tan sols una petita becaina, i fins i tot els equips que es donen cops de colze per jugar a Europa estan alhora immersos en la lluita pel descens. El fet que no hi hagi cap despenjat a la cua, com ha passat en altres ocasions amb el Vilanova i amb els Monjos, per citar els exemples més demostratius, manté un estat d'alerta general.

És evident que, en el cas del Lleida, el fet de tenir un tècnic tan experimentat com Folguera, que les ha vist de tots colors, és un dels factors clau. També hi ha contribuït l'estabilitat de la directiva fent-li confiança i la veterania de jugadors contrastats com els germans Tomàs, Borja, Trilla, Rodero, Giménez i Cañellas. Llisà, Mataix i Mola, tots tres amb 20 anys, són els únics jugadors de la nova fornada.

Un altre equip que va ser cuer i que s'ha enlairat fins al vuitè lloc –sisè millor equip de la segona volta– és l'Enrile Pas Alcoi que dirigeix el tècnic català Sergi Punset, que hi ha debutat aquest curs. Els catalans Formatjé –21 gols–, Gelmà –19–, Cañellas –14– i el porter Grau són bàsics.