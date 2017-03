El càsting del Barça Lassa

L'extècnic del Reus i actual seleccionador espanyol femení Alejandro Domínguez s'ha afegit a la llista dels noms que fluctuen com a possibles substituts de Ricard Muñoz, que la setmana passada va anunciar que deixa el càrrec el 30 de juny. Campió del món femení, campió de l'OK Lliga amb el Reus i paradigma del jogo bonito, l'argentí Domínguez, que podria fins i tot compatibilitzar els dos càrrecs, allarga la llista al costat del sempre recurrent Guillem Cabestany (Porto) –va signar la renovació amb els lusitans fa poques setmanes– o de Jordi Camps, tècnic interí que compatibilitza la seva tasca al Barça B amb la de seleccionador català. També ha entrat en escena Beto Borregán, reforçat pel seu títol europeu amb el Voltregà femení i perquè també és treballador de la casa. La solució interna podria ser un pont per esperar l'arribada posterior de Cabestany. La política del Barça dels últims anys és no confirmar ni de desmentir res fins que no fa o bé el comunicat o bé la presentació oficial.