El Reus, amb seny

El Lloret Vila Esportiva no va poder aturar un Reus La Fira que va minimitzar l'esforç europeu jugant amb més control del que és habitual i que va sumar tres punts imprescindibles per continuar perseguint el Barça, que avui tanca la jornada a Manlleu. El Lloret va plantar cara i el càstig segurament és excessiu, però tots els intents que va fer de reingressar en el partit els va esterilitzar el porter visitant Henriques.

Malgrat tot, el conjunt de Manolo Barceló es va avançar amb un gol del perillós Marc Grau. Però Salvat, en ratxa i ben assistit per Marc Torra, i Casanovas, infal·lible des del punt de penal –molt discutit–, van girar la truita. Platero va furgar la ferida en una acció interior (1-3) que va fer mal anímicament als locals. Henriques, a més, va aturar un penal a Sulé i va neutralitzar dues accions consecutives a Farré i Plaza (21'). El Reus, a partir de l'1-3, es va dedicar a controlar el joc amb paciència per evitar els contraatacs del Lloret i per evitar un desgast més gran. El gran porter del Lloret Serra va mantenir les esperances del seu equip quan va aturar la directa –desena local– a l'especialista Marín (39'). El Lloret es va estirar buscant contraatacs i va arribar, però li va faltar picardia al davant. En el minut 43, el Reus va matar definitivament el partit amb un gol de Rodríguez. I més, quan Sulé va tornar a topar amb el mur d'Henriques en un altre penal (44'). El festival del porter portuguès va continuar amb una directa aturada a Marc Grau –desena–. En canvi, Torra, de penal, va clavar l'1-5.