Debut absolut a Montreux

Els maresmencs Nil Roca i Gerard Camps debutaran amb la selecció espanyola absoluta en la copa de les Nacions de Montreux, que s'inicia demà. Tots dos porten una llarga trajectòria en els combinats estatals de base, i a la localitat Suïssa tindran l'oportunitat d'estar amb els grans. En els dos últims cursos, aquest torneig de Montreux es disputa l'any del mundial i és un bon lloc per provar jugadors i acabar de fer l'equip que jugarà el campionat del món. La llista del seleccionador estatal, Quim Paüls, tenia les novetats del porter torderenc Gerard Camps, de Nil Roca, nascut a Arenys de Munt, i del gallec Ignacio Alabart, que debutaran amb l'absoluta.

Gerard Camps, porter del Vic de 24 anys, ha passat per les seleccions espanyoles sub-17, sub-20 i sub-23. El seu primer contacte amb un combinat estatal va ser en l'europeu sub-17 de Nantes l'any 2007, i es va emportar el títol. El porter torderenc es mostra il·lusionat per haver arribat a la selecció espanyola absoluta i considera que és un reconeixement a la bona feina que està fent. Gerard Camps explica que el torneig de Montreux, amb les millors seleccions mundials participant, serà “superigualat i supercompetitiu, un bon banc de proves per veure com preparan els World Roller Games”. El porter torderenc diu que està content de com va el curs al Vic, però que tenen l'espina clavada d'haver quedat fora aviat en la copa i la lliga europea. Gerard Camps comenta que la seva millor virtut és la intuïció i que li falta jugar més partits importants i agafar una mica més d'experiència.

Nil Roca, jugador de 19 anys del Barça cedit al Noia, va debutar amb la selecció espanyola sub-17 en l'europeu d'Alcobendas l'any 2013 i van acabar tercers. Ha jugat al combinat estatal sub-17 i sub-20 i ara està molt orgullós d'estrenar-se en l'absoluta, i pensa a aprofitar l'oportunitat que li han donat. El jugador d'Arenys de Munt considera que la copa de les Nacions de Montreux amb tots els grans conjunts presents és com: “Un assaig abans del mundial, les seleccions van molt fortes, però Espanya sempre té possibilitats, i hem d'anar a guanyar.” Nil Roca està fent la seva primera temporada completa en l'OK Lliga al Noia. Va arribar cedit pel Barça després que disposés de força minuts al conjunt blaugrana. “És diferent. Al Barça em van donar l'oportunitat, però no era del primer equip. Ara soc part del primer equip des de l'inici i setmana a setmana lluitem per l'objectiu, que són els tres punts.” El jugador del Noia està satisfet per la confiança que li estan donant i content de la temporada que estan fent. Nil Roca reconeix que ha de millorar moltes coses, però sobretot la finalització a porteria, i destaca com a virtut que és bastant ràpid patinant.