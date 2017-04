Espanya perd contra una Portugal encertada

La selecció espanyola va ser superada per Portugal i va perdre per 2-0 en l'últim partit de la fase de grups, i va passar a la semifinal de la copa de les Nacions de Montreux com a segona del seu grup. Espanya, amb nou jugadors catalans, es jugarà passar a la final contra el primer de l'altre grup. En el darrer partit de la jornada l'Argentina i França s'enfrontaven per decidir qui seria el primer i el segon. El partit no havia finalitzat en tancar aquesta edició.

Portugal va estar més encertat en el partit contra la selecció espanyola i en la primera meitat va aprofitar les seves ocasions. João Rodríguez va inaugurar el marcador en el minut 10 i en el 16' José Costa va marcar el 2-0 en un contraatac. Tot i que el conjunt que dirigeix Quim Paüls va tenir algunes ocasions es va arribar al descans amb aquest resultat. En la segona meitat Portugal va seguir amb la seva bona tasca defensiva i la bona actuació dels seus porters. La selecció espanyola no van poder marcar i el partit va acabar amb el 2-0 i amb Espanya com a segona de grup.

La selecció espanyola va iniciar el torneig derrotant Angola per 4-1 en un partit que va dominar des del primer minut i va arribar al descans amb un 2-0. En la segona meitat els angolesos van tenir ocasions al contraatac. Els gols els van fer Pau Bargalló (2), Edu Lamas i Cristian. En el segon duel Espanya golejar Xile per 9-1. Ràpidament es va situar amb un 3-0 i els xilens van resistir fins al 6-1 de la segona meitat. Els golejadors van ser: Raúl Marín amb tres gols, Pedro Gil i Edu Lamas amb dos, i Pau Bargalló i Nil Roca, amb un.

En el grup B l'Argentina i França es van classificar per a les semifinals després de les seves victòries els dos primers dies. Els francesos i els argentins havien de decidir el primer del grup i qui seria el rival d'Espanya en el partit que els enfrontava i que no havia finalitzat en tancar aquesta edició.