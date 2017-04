El Barça sentencia el Lloret en la segona part i acarona el títol

El Lloret Vila Esportiva va plantar cara en el primer temps sobri en defensa i sempre perillós en els contraatacs però va haver d'agenollar-se en el segon contra el Barça Lassa, que fa camí implacable cap al títol de l'Ok Lliga amb onze punts de marge sobre el Reus quan només en queden quinze –5 jornades– per disputar-se. El Lloret es va avançar amb un gol matiner de Lluís Grau i, amb Serra ferm sota els pals, va aguantar tota la primera part amb avantatge. El Barça va obrir la llauna tot just en la primera acció del segon temps mitjançant Pascual. La desena d'equip va començar a condemnar els locals. Pablo Álvarez va llançar la directa amb mestria i va superar Serra (1-2 en el minut 34). El Barça es va agafar confiances de seguida, com sempre que olora sang i, desfermat, va sentenciar amb desimboltura amb tres gols més marcats en menys de dos minuts.