“L'objectiu és competir bé”

Eduard Candami (Barcelona, 38 anys) és un calderí més després d'haver arribat al club l'any 2004 per portar alguns equips de base. Va passar a ser coordinador dels equips i entrenador del primer en diverses etapes. La darrera ha estat els últims cinc anys, en què ha passat de jugar a la primera nacional catalana a l'OK Lliga amb dos ascensos seguits. Ha jugat la copa, s'ha classificat per a Europa i ara disputarà la semifinal de la CERS.

Estem a 50 minuts d'una cosa molt important, una final d'una competició europea, amb tot el que significa

El Recam Làser Caldes juga demà la semifinal de la copa de la CERS contra el Viareggio. Ha assolit ja una fita històrica l'any del seu debut a Europa, però el seu entrenador, Eduard Candami, diu que ara volen lluitar per arribar a la final.

Amb quin objectiu van cap a Itàlia?

És clar que tenim una primera final, que és dissabte. L'objectiu és, sobretot, competir bé, que l'equip conegui el tipus de rival que ens trobarem, les seves fortaleses, les seves debilitats. Que no hi hagi coses que ens sorprenguin, que a l'hora del partit el nostre equip tingui la màxima informació possible. Això és el que hem treballat aquesta setmana. A partir d'aquí, anar complint el guió que tenim previst de partit, amb les possibles variants. Hem de competir bé; si ho fem, tindrem possibilitats fins al final.

El rival en la semifinal, el Viareggio, és un dels equips potents d'Itàlia, l'ha estudiat bé?

Els entrenadors ara tenim molta informació, a més, va eliminar el Vendrell i l'Igualada, i pots parlar amb els seus entrenadors. De referències, en tenim moltes, i tenim molta informació. Penso que l'hem de transmetre bé als jugadors perquè la puguin assimilar, que a l'hora del partit sàpiguen el que es trobaran.

Hi ha alguna cosa que sigui més perillosa o és tot el rival en conjunt?

Tenen una plantilla amb experiència i bones individualitats. Estem parlant de jugadors d'alt nivell i coneguts com ara en Xavi Costa, que és un interior que fa molt mal; en Mirko Bertolucci, de 45 anys, que ha estat en mil batalles, és campió de tot i porta el tempo del partit; en Fernando Montigel, argentí de 36 anys, que fa molts anys que és a Itàlia i té una gran capacitat física, i Xavi Rubio, a qui coneixen bé perquè és de la seva edat i se l'han trobat en campionats de Catalunya mil vegades. Crec que és un equip que defensa prou bé. Està ben estructurat i ataca amb criteri. El Viareggio està entre els dos o tres primers de la lliga italiana, i podria ser del quatre o cinc primers de l'OK Lliga, segur.

I a part de tot això, és l'amfitrió i juga a casa.

És clar, i en una pista de parquet molt gran, i això és important. Hem jugat aquest any en parquet i ens hi hem adaptat bé. Tindran el pavelló ple, amb més de dues mil persones, i serà, com diuen ells, un infern. Penso que, com a esportistes, un ambient d'aquest tipus és impagable. Per a mi és important demostrar caràcter en els primers minuts i demostrar que hi ets, que els entrin dubtes a ells. Quan jugues a casa també tens molta pressió, i això ho hem de saber portar al nostre terreny. Si demostrem al Viareggio que no hem anat allà de vacances, el mateix rum-rum del pavelló els posarà un punt de pressió afegida que com a amfitrió els pot anar en contra.

Com està el seu equip, nerviós il·lusionat?

Penso que és una plantilla jove que fa poc que competeix a Europa. Tu vas a una final four i en un gran escenari, i la gent està molt il·lusionada, es nota. Venim d'una derrota a l'OK Lliga que va ser dura, però hem intentat fer taula rasa, i hem dit: “Ep, aquesta setmana és una altra cosa, una altra competició.” Ens fiquem en aquesta competició, la disfrutem i, sobretot, anem a competir bé. Cada any hem tingut un punt més de dificultat i aprenentatge, i aquest any anem a casa del Viareggio i intentarem competir i donar la sorpresa. També estem responsabilitzats, perquè darrere hi ha un club que està fent molts esforços, perquè arribem a tot arreu i darrere hi ha un poble que està molt il·lusionat.

Venen d'uns resultats dolents en la lliga, han pogut separar les dues competicions?

Des l'última eliminatòria contra el Trissino en fa molt de temps. Una cosa que vam intentar fer com a grup era anar dia a dia amb el partit que tocava. És normal que la gent pogués comentar cada setmana què havia fet el Viareggio, però, era una cosa molt externa. Al final no pots estar jugant una final four un mes abans, és impossible. A partir d'aquí, aquesta setmana no es parla de l'OK Lliga, hem parlat tres coses del partit de l'Igualada, que és el que hem de millorar, però de seguida tot es va centrar en el Viareggio, i això és bo. És una setmana diferent, és una competició diferent. Tinc jugadors que tenen molta experiència en campionats de Catalunya i d'Espanya, i una mica, sense voler, la frase és que: “És un campionat de Catalunya.” Saps que cada partit és una final i que has de jugar dissabte i diumenge o jugar matí i tarda. Mentalment estem portant els jugadors al que ells coneixen i el que coneixen és això.

Dels quatre equips quin veu més favorit?

El Barcelos té un gran equip i el Viareggio juga a casa, i són els favorits en les eliminatòries. En la lliga portuguesa hi ha quatre equips grans, però el Barcelos està competint amb ells i està allà. Contra el Viareggio crec que nosaltres tenim possibilitats, perquè crec que podem fer les coses ben fetes.

Passi el que passi, en el primer any a Europa haver arribat a la semifinal de la CERS és una gran fita per al club i el poble?

Això és claríssim. Tothom diu que està molt bé el que hem fet. Crec que és la primera pedra que ha de tenir el club per anar creixent en aquesta aspecte, i tot això és molt important. La plantilla és ambiciosa, té ganes de fer-ho bé. Això ja ho hem aconseguit i tothom diu: has d'anar a disfrutar, però la gent el que té és ganes d'anar a guanyar el Viareggio. Les coses que hem fet són maques i estan bé, però tu ets esportista i vols competir, i el que vols és guanyar a Viareggio. Nosaltres quan acabi el partit volen estirar bé i recuperar, perquè l'endemà hi ha la final. I aquest és l'objectiu i aquesta ha de ser la mentalitat. Estem a 50 minuts d'una cosa molt important, que és una final d'una competició europea, amb tot el que significa.

Mirant enrere, fa tres anys estaven a primera nacional catalana i no tenien l'ascens assegurat.

Érem un equip de poble, i al cap de tres anys estem jugant una fase final europea. És brutal. Tot això està molt bé i és genial veient-ho a distància, però en el dia a dia hem de continuar sumant. La meva motivació personal i el que intento transmetre als jugadors és que tot el que has fet fins ara està molt bé, però ho fas per créixer com a jugador, com a entrenador, però has de seguir mirant endavant i t'has de posar reptes. No ens podem adormir, no ens podem quedar mirant-nos al mirall. Si ens quedem amb això, tornarem amb cares llargues. Hem de tenir ambició.