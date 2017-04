Centrat en una semifinal europea històrica

La història sempre es va escrivint, i el Recam Làser Caldes en vol redactar una nova pàgina amb la disputa de la semifinal de la copa de la CERS contra el Viareggio. Els vallesans han debutat aquesta temporada a Europa, i eliminatòria a eliminatòria han anat fent història fins a classificar-se per a la final a quatre. Ara que jugaran la semifinal, tots tenen la intenció de fer el pas següent i disputar la final.

No serà gens fàcil i tothom ho sap. Tot l'equip està molt centrat en el partit contra el Viareggio, l'amfitrió, i tenen moltes ganes de jugar i demostrar que poden seguir creixent. No s'ha d'oblidar que fa tres anys el Caldes jugava a la primera nacional catalana –la tercera categoria–, i tal dia com avui, el 28 d'abril del 2014, ni tan sols s'havia assegurat l'ascens a la primera estatal que arribaria unes setmanes més tard. Dos ascensos consecutius el van portar a l'OK Lliga i la temporada passada es va classificar per a la competició europea. Enguany ha fet una campanya brillant a Europa i hi vol posar la cirereta en aquesta final a quatre.

El rival del Caldes en la semifinal, el Viareggio, tindrà el suport dels seus aficionats que s'espera omplin el pavelló amb capacitat per a més de 2.000 espectadors. El conjunt italià té més experiència a Europa, i fins i tot la temporada passada va disputar la lliga europea. El Viareggio ocupa la tercera posició de la lliga italiana i en la darrera jornada va perdre a casa contra el líder, el Forte dei Marmi, per un ajustat 2-3. En la seva plantilla hi ha dos catalans, Xavier Costa i Xavier Rubio, que són els golejadors de l'equip a la CERS amb 7 i 6 gols. També destaca Mirko Bertolucci, que té 45 anys però que segueix en una gran forma i és el màxim golejador de l'equip en la lliga italiana amb 23 gols.

El Caldes i el Viareggio han arribat invictes a la final a quatre de la CERS. Els vallesans han guanyat els sis partits que han disputat i han eliminat el Coutras francès, el Wimmis suís i al Trissino italià. El Viareggio tampoc ha estat derrotat però ha cedit dos empats, contra els dos equips catalans que ha eliminat el Vendrell i l'Igualada. També va deixar fora el Ploufragan francès.Aquesta fase final s'obrirà amb el partit entre el Sarzana i el Barcelos. Els italians són els vuitens de la seva lliga i destaca el seu golejador Sergio Festa amb 30 gols. Els portuguesos, que defensen el títol, són cinquens en la lliga portuguesa i el seu golejador és Álvaro Morais amb 28 dianes.

El Caldes, el Viareggio i el Sarzana encara no han guanyat mai cap títol europeu, mentre que el Barcelos els ha guanyat tots en diferents èpoques, i és l'actual campió de la copa de la CERS.