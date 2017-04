Lluita i s'entrega, però perd

Tota la lluita, l'entrega, la il·lusió, el coratge i les ganes que els jugadors del Recam Làser Caldes van posar a dins de la pista contra el Viareggio, l'amfitrió, no van tenir la recompensa desitjada i van caure derrotats (0-2) en la semifinal de la final a quatre de la copa de la CERS. Els homes que entrena Eduard Candami van fer un bon partit, van estar bé en defensa i van tenir ocasions en atac però el gol no va arribar i van caure derrotats. El Viareggio es va classificar per a la final amb gols dels catalans Xavier Costa i Xavier Rubio, i avui lluitarà pel títol contra el Barcelos, el campió vigent, que va vèncer per 1-3 el Sarzana italià en la primera semifinal.

L'ambient i el nombrós públic que va omplir el pavelló no van influir en els vallesans. Van saber aguantar l'inici dels italians i també van disposar d'algunes ocasions en el contraatac. En el minut 13 Xavier Costa va desviar un xut llunyà de Davide Gavioli i va fer el 0-1. Abans del descans els italians van enviar dues pilotes al pal, i el Caldes va disposar d'alguna ocasió. En la segona meitat Cesc Campor va aturar dues faltes directes i els calderins van aguantar dos minuts en inferioritat per la targeta blava a Pol Galbas. El porter italià Leonardo Barozzi també va tenir feina per aturar bones accions del Caldes. Quan faltaven 5 minuts per al final Xavier Rovira va disposar d'una falta directa però va enviar la rematada alta. En els últims minuts el Caldes va buscar l'empat però va perdre una pilota a mitja pista 1 minut abans del final, i Xavier Rubio ho va aprofitar per marcar el 0-2 i sentenciar la semifinal.